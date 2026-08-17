Кардиолог раскрыла формулу защиты от сердечного приступа

17 августа 2026, 10:30

Врач Байдина: Повседневные привычки — основа профилактики сердечного приступа

Фото: iStock/Foremniakowski

Кардиолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Валентина Байдина заявила, что основу профилактики сердечного приступа составляют простые повседневные привычки и базовый контроль за показателями своего организма, передает «Лента.ру».