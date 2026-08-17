Кардиолог раскрыла формулу защиты от сердечного приступа
Кардиолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Валентина Байдина заявила, что основу профилактики сердечного приступа составляют простые повседневные привычки и базовый контроль за показателями своего организма, передает «Лента.ру».
Кардиолог назвала регулярный контроль артериального давления основным и наиболее доступным способом защиты сердца. Она также подчеркнула важность ежегодного медицинского обследования. По её мнению, каждый взрослый должен проходить электрокардиограмму (ЭКГ) не реже одного раза в год.
Врач рекомендовала следить за уровнем глюкозы и холестерина в крови. Высокий уровень сахара может повредить внутреннюю стенку сосудов, а избыток «плохого» холестерина может привести к образованию бляшек, которые могут перекрыть кровоток и вызвать инфаркт.
Кроме того, кардиолог посоветовала избегать хронического недосыпания, недостатка физической активности и чрезмерного употребления стимуляторов, таких как кофеин и энергетические напитки. Также она рекомендовала не переносить вирусные инфекции на ногах и не использовать обезболивающие препараты для снятия боли в груди. Эти привычки могут привести к повышенной нагрузке на сердце, объяснила Байдина.
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