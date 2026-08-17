Россиянам назвали оптимальную частоту смены зубной щетки
Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, как часто надо менять зубную щетку, чтобы сохранить здоровье ротовой полости. Об этом пишет aif.ru.
Сафонов рекомендовал менять зубную щетку каждые три месяца, если человек не болел в этот период. Например, после ОРВИ, коронавируса, герпеса или фарингита необходимо заменить щетку, чтобы уменьшить риск повторного заражения.
Если здоровый человек меняет щетку реже, чем раз в три месяца, повышается риск развития проблем со здоровьем. На щетине накапливаются бактерии, присутствующие в полости рта, такие как стрептококки и грибки, включая Candida. Даже у здоровых людей может возникнуть воспаление, если долго не менять щетку, отметил биолог.
Сафонов подчеркнул, что зубную щетку следует хранить вертикально в сухом стакане. Закрытая емкость создает условия для размножения бактерий на щетке, предупредил он.
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