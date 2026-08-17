Россиянам назвали оптимальную частоту смены зубной щетки

17 августа 2026, 11:45

Биолог Сафонов: Зубную щетку надо менять раз в три месяца или чаще

Фото: iStock/seb_ra

Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, как часто надо менять зубную щетку, чтобы сохранить здоровье ротовой полости. Об этом пишет aif.ru.