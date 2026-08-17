Синоптик пообещала возвращение летнего тепла в Москву
После череды прохладных дней в Московский регион вернется летнее тепло. Об этом в разговоре с aif.ru сообщила метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Синоптик поделилась, что в течение дня температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +21 до +25°C, а ночью — от +13 до +15°C. Эти показатели на 1-1,5 градуса выше климатической нормы, уточнила она.
В течение недели в отдельных районах региона могут пройти небольшие кратковременные дожди, заметила эксперт. Однако они не окажут значительного влияния на погодные условия. В основном по Московской области ожидается сухая погода, добавила Позднякова.
Ранее Гидрометцентр предупредил о резких климатических качелях, которые ожидают страну с сентября по ноябрь этого года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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