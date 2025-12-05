Россиянам назвали способ спастись от штрафов за самовольную перепланировку квартиры
Россияне могут узаконить самовольную перепланировку квартиры через суд. Об этом сообщила юрист Оксана Васильева, передает MK.RU.
Для начала необходимо подготовить полный пакет документов, включающий проект перепланировки и заключение от санитарно-эпидемиологической службы (СЭС). Специалист уточнила, что информацию об изменениях нужно направить в отдел архитектуры местной администрации.
В случае, если суд признает перепланировку законной, владелец жилья должен будет уплатить государственную пошлину. Затем сотрудники Бюро технической инвентаризации проведут фиксацию текущего состояния квартиры и сообщат дату выдачи обновленного техпаспорта, пояснила Васильева.
С новым техпаспортом, свидетельством о собственности, заключением СЭС и копией судебного решения следует обратиться в многофункциональный центр (МФЦ). Инспектор внесет изменения в реестр и оформит новый кадастровый паспорт, резюмировала юрист.
