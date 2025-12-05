Россиянам назвали способ спастись от штрафов за самовольную перепланировку квартиры

05 декабря 2025, 14:45

Юрист Васильева: Самовольную перепланировку можно узаконить через суд

Фото: iStock/anatoliy_gleb

Россияне могут узаконить самовольную перепланировку квартиры через суд. Об этом сообщила юрист Оксана Васильева, передает MK.RU.