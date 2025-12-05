Достижения.рф

Россиянам назвали способ спастись от штрафов за самовольную перепланировку квартиры

Юрист Васильева: Самовольную перепланировку можно узаконить через суд
Фото: iStock/anatoliy_gleb

Россияне могут узаконить самовольную перепланировку квартиры через суд. Об этом сообщила юрист Оксана Васильева, передает MK.RU.



Для начала необходимо подготовить полный пакет документов, включающий проект перепланировки и заключение от санитарно-эпидемиологической службы (СЭС). Специалист уточнила, что информацию об изменениях нужно направить в отдел архитектуры местной администрации.

В случае, если суд признает перепланировку законной, владелец жилья должен будет уплатить государственную пошлину. Затем сотрудники Бюро технической инвентаризации проведут фиксацию текущего состояния квартиры и сообщат дату выдачи обновленного техпаспорта, пояснила Васильева.

С новым техпаспортом, свидетельством о собственности, заключением СЭС и копией судебного решения следует обратиться в многофункциональный центр (МФЦ). Инспектор внесет изменения в реестр и оформит новый кадастровый паспорт, резюмировала юрист.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0