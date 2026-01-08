Главный нарколог Подмосковья раскрыл опасность новогоднего алкомарафона

08 января 2026, 15:39

оригинал Фото: iStock/SOMKID THONGDEE

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, чем может обернуться алкогольный «марафон» длиною в новогодние праздники. Его слова приводит пресс-служба областного клинического наркологического диспансера.