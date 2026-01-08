Главный нарколог Подмосковья раскрыл опасность новогоднего алкомарафона
Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, чем может обернуться алкогольный «марафон» длиною в новогодние праздники. Его слова приводит пресс-служба областного клинического наркологического диспансера.
По словам специалиста, употребление спиртных напитков на протяжении нескольких дней или недели «бьет» по всем системам организма: вызывает обезвоживание, раздражает желудок, перегружает сердце, печень и поджелудочную железу. Кроме того, алкоголь ослабляет иммунитет, ухудшает сон, усиливает агрессию и тревогу. Он также негативно влияет на мозг, снижая когнитивные способности и способствуя эмоциональной нестабильности.
Холдин добавил, что такие эксперименты опасны для любых возрастов. Они могут привести к острому отравлению, скачкам давления, нарушениям сердечного ритма, а также обострению хронических болезней ЖКТ, печени и поджелудочной железы.
Читайте также: