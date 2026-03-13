Россиянам назвали способы повысить размер своей будущей пенсии
Чтобы в будущем рассчитывать на достойную пенсию, важно получать официальную, «белую» зарплату.
Об этом заявил в беседе с корреспондентом «Татар-информа» кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, именно с легальных выплат работодатель перечисляет страховые взносы — 22% в пенсионную систему. Если же значительная часть дохода выдается «в конверте», отчисления оказываются минимальными, а значит, и размер будущей пенсии будет ниже, даже при высокой фактической зарплате.
Кроме того, эксперт рекомендует использовать индивидуальные накопительные счета — они, как он отметил, рассчитаны на десять лет и не требуют больших затрат. Взнос может составлять до трех тысяч рублей в месяц (36 тысяч рублей в год). При этом государство, по его словам, добавляет еще 36 тысяч рублей ежегодно. В итоге за десятилетний период может накопиться 720 тысяч рублей.
Беляев также напомнил, что официально трудоустроенный гражданин вправе оформить налоговый вычет с внесенных средств.
