Оператор БПЛА доложил, как выбил группу ВСУ из многоэтажки в Курахово ​

Фото: iStock/Олег Копьёв
Группа украинских военных в Курахово, ДНР, была подавлена после шестичасового сопротивления в многоэтажном доме. Ранее ВСУ закрепились там, препятствуя продвижению штурмовиков «Южной» группировки России.
По словам оператора БПЛА «Печорина», рассказавшего о ситуации РИА Новости, ВСУ использовали квартиры как укрытия, однако ударные дроны РФ наносили точные попадания прямо в окна. После этого украинские солдаты покинули здание и укрылись в трансформаторной будке рядом.
Для окончательного подавления группы «Печорин» направил три дрона с кумулятивными зарядами внутрь будки.
Ожидается, что взятие Курахово откроет российским войскам путь к продвижению на западные рубежи ДНР.
Читайте также:
Россия отказалась участвовать в «саммите мира» по Украине
В МИД обвинили НАТО в причастности к ударам дальнобойными ракетами по РФ
Скончалась актриса «Интернов» и «Кухни» Надежда Подъяпольская
«Я ударил один раз по дому, они не покинули, просто перепрятались. Пришлось еще пять раз им буквально в окно залететь», — объяснил оператор БПЛА.
Для окончательного подавления группы «Печорин» направил три дрона с кумулятивными зарядами внутрь будки.
«Они вышли из многоэтажки и укрылись в трансформаторной будке, туда я отправил три беспилотника с КЗ-6. Чтобы уж наверняка», — сказал он.На видеокадрах, предоставленных РИА Новости, запечатлено, как дроны атакуют дом, а затем и укрытие возле него.
Ожидается, что взятие Курахово откроет российским войскам путь к продвижению на западные рубежи ДНР.
Читайте также:
Россия отказалась участвовать в «саммите мира» по Украине
В МИД обвинили НАТО в причастности к ударам дальнобойными ракетами по РФ
Скончалась актриса «Интернов» и «Кухни» Надежда Подъяпольская
Мария Моисеева