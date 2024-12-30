«Травмы и созависимость уничтожают»: похороны Яниса Тиммы заставили Тюльпанову вспомнить тяжелое прошлое

Милана Тюльпанова (Фото: соцсети Миланы Тюльпановой)
Милана Тюльпанова откровенно поделилась своим опытом борьбы с тяжелыми мыслями о суициде и болезненными отношениями. Комментируя трагедию Яниса Тиммы, она вспомнила сложный период своего брака с лучшим бомбардиром в истории «Зенита» и сборной России Александром Кержаковым.
17 декабря стало известно о самоубийстве баскетболиста Яниса Тиммы. Рядом с его телом нашли телефон с надписью («Позвоните Анне»), адресованной бывшей жене, певице Анне Седоковой. Считается, что главной причиной трагедии стал развод пары, состоявшийся в начале декабря.
Тюльпанова отметила в разговоре с VOICE, что, как и у Тиммы, ее жизнь в определенный момент была разрушена из-за проблем в браке, и она не знала, как двигаться дальше.
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова (Фото: соцсети)
В 2015 году дочь бывшего вице-губернатора Вадима Тюльпанова вышла замуж за Кержакова, позже у пары родился сын Артемий. Однако отношения оказались крайне болезненными: футболист поднимал руку на супругу и изменял ей. Сложности своих отношений Тюльпанова сравнила с ситуацией Тиммы.
В тяжелый момент Милане помогли близкие люди, которые не оставили ее одну. Кто знает, не решись ли она покончить с собой, если бы семья не спасла ее от депрессивных мыслей.
Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)
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Тюльпанова отметила в разговоре с VOICE, что, как и у Тиммы, ее жизнь в определенный момент была разрушена из-за проблем в браке, и она не знала, как двигаться дальше.
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова (Фото: соцсети)
В 2015 году дочь бывшего вице-губернатора Вадима Тюльпанова вышла замуж за Кержакова, позже у пары родился сын Артемий. Однако отношения оказались крайне болезненными: футболист поднимал руку на супругу и изменял ей. Сложности своих отношений Тюльпанова сравнила с ситуацией Тиммы.
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«Я прошла через относительно похожую ситуацию. Она заключается в том, что, будучи человеком, не проходящим терапию, я была очень уязвима. Я впадала в свои детские травмы, и так получалось, что в моменте моя жизнь зависела от другого человека», — объяснила она, добавляя, что ощущала себя опустошенно, одиноко и даже подготовила предсмертную записку.Однако Тюльпанова подчеркнула, что свои проблемы никогда нельзя перекладывать лишь на другого человека — в столь сложных обстоятельствах правых и виноватых нет. Зато есть люди с большими травмами. Здесь лучшим помощником будет психотерапия, но, конечно, поддержка близких и знакомых тоже играет огромную роль.
В тяжелый момент Милане помогли близкие люди, которые не оставили ее одну. Кто знает, не решись ли она покончить с собой, если бы семья не спасла ее от депрессивных мыслей.
Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)
«Многие в современном мире не считают созависимость болезнью, которую надо лечить. Мне кажется, что огромная трагедия заключается в том, что, не проработав свои травмы, ты иногда очень сильно увлекаешься другим человеком. И это проблема, которая может тебя поглотить», — указала бывшая жена Кержакова.Она выразила надежду, что трагедия Яниса Тиммы напомнит людям об опасности болезненных и токсичных отношений. Пережить их непросто, и лучший способ поправиться — обратиться к специалисту.
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Мария Моисеева