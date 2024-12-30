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«Травмы и созависимость уничтожают»: похороны Яниса Тиммы заставили Тюльпанову вспомнить тяжелое прошлое

Милана Тюльпанова (Фото: соцсети Миланы Тюльпановой)

Милана Тюльпанова (Фото: соцсети Миланы Тюльпановой)

Милана Тюльпанова откровенно поделилась своим опытом борьбы с тяжелыми мыслями о суициде и болезненными отношениями. Комментируя трагедию Яниса Тиммы, она вспомнила сложный период своего брака с лучшим бомбардиром в истории «Зенита» и сборной России Александром Кержаковым.
17 декабря стало известно о самоубийстве баскетболиста Яниса Тиммы. Рядом с его телом нашли телефон с надписью («Позвоните Анне»), адресованной бывшей жене, певице Анне Седоковой. Считается, что главной причиной трагедии стал развод пары, состоявшийся в начале декабря.

Тюльпанова отметила в разговоре с VOICE, что, как и у Тиммы, ее жизнь в определенный момент была разрушена из-за проблем в браке, и она не знала, как двигаться дальше.



Александр Кержаков и Милана Тюльпанова (Фото: соцсети)

В 2015 году дочь бывшего вице-губернатора Вадима Тюльпанова вышла замуж за Кержакова, позже у пары родился сын Артемий. Однако отношения оказались крайне болезненными: футболист поднимал руку на супругу и изменял ей. Сложности своих отношений Тюльпанова сравнила с ситуацией Тиммы.

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«Я прошла через относительно похожую ситуацию. Она заключается в том, что, будучи человеком, не проходящим терапию, я была очень уязвима. Я впадала в свои детские травмы, и так получалось, что в моменте моя жизнь зависела от другого человека», — объяснила она, добавляя, что ощущала себя опустошенно, одиноко и даже подготовила предсмертную записку.
Однако Тюльпанова подчеркнула, что свои проблемы никогда нельзя перекладывать лишь на другого человека — в столь сложных обстоятельствах правых и виноватых нет. Зато есть люди с большими травмами. Здесь лучшим помощником будет психотерапия, но, конечно, поддержка близких и знакомых тоже играет огромную роль.

В тяжелый момент Милане помогли близкие люди, которые не оставили ее одну. Кто знает, не решись ли она покончить с собой, если бы семья не спасла ее от депрессивных мыслей.

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

«Многие в современном мире не считают созависимость болезнью, которую надо лечить. Мне кажется, что огромная трагедия заключается в том, что, не проработав свои травмы, ты иногда очень сильно увлекаешься другим человеком. И это проблема, которая может тебя поглотить», — указала бывшая жена Кержакова.
Она выразила надежду, что трагедия Яниса Тиммы напомнит людям об опасности болезненных и токсичных отношений. Пережить их непросто, и лучший способ поправиться — обратиться к специалисту.

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Скончалась актриса «Интернов» и «Кухни» Надежда Подъяпольская
Заслуженная артистка России Надежда Подъяпольская ушла из жизни в 82 года
29 декабря 2024, 23:37

Надежда Подъяпольская (Фото: соцсети)

На 83-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса театра и кино, мастер дубляжа Надежда Подъяпольская. О ее кончине сообщили в пресс-службе Московского ТЮЗа.


Дата и место прощания

Прощание с актрисой пройдет 31 декабря в крематории Николо-Архангельского кладбища. Причина смерти Подъяпольской не уточняется.

Карьера в театре и кино

Надежда Подъяпольская родилась в 1941 году и окончила Драматическую студию при Центральном детском театре под руководством Анатолия Эфроса. Ее творческая карьера началась в Московском ТЮЗе, а в кинематографе она дебютировала в 1985 году в фильме «Анчутка».

За годы работы в театре и кино Подъяпольская приняла участие более чем в 120 проектах. Зрителям она запомнилась своими ролями в таких сериалах, как «Глухарь», «Пятницкий», «Кухня» и «Интерны».

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Мастер дубляжа и озвучивания

Надежда Подъяпольская обладала уникальным голосом, который оживил множество персонажей в отечественных и зарубежных фильмах. Она озвучила героев в таких картинах, как «Приключения Электроника», «Новогодняя сказка», «Джокер», «Маленькие женщины» и «Дюна».

Творческое наследие Надежды Подъяпольской, ее вклад в театральное искусство, кинематограф и дубляж будут жить в сердцах зрителей. Ее работа вдохновляла коллег и оставила неизгладимый след в российской культуре.

Последняя работа актрисы

Последним проектом в карьере Подъяпольской стала комедия «Коля, домой!», премьера которой запланирована на 2025 год. Эта лента станет последним напоминанием о таланте и творческой энергии актрисы.

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Брак с разведчиком, измены и сын от Лещенко: тайны бурной личной жизни Валентины Толкуновой
29 декабря 2024, 19:12

Валентина Толкунова (Фото: кадр из видеоклипа «Я не могу иначе»)

Первые чувства к Юрию Саульскому переросли для певицы Валентины Толкуновой в крепкую любовь, которой суждено было разрушиться из-за его увлечения актрисой. Последующий брак Толкуновой также оказался неудачным.
О том, почему как сложилась судьба знаменитой советской и российской певицы и какой загадочный роман был в ее жизни, расскажет редакция «Радио 1».

Стереотипы о «деревенскости» и начало творческого пути Валентины Толкуновой


Валентина Толкунова родилась 12 июля 1946 года в Армавире в семье советских рабочих, трудившихся на железной дороге в Забайкалье. Спустя некоторое время семья перебралась в Москву. Детство Валентины прошло в районе Ховрино, сначала в бараке, а потом в доме железнодорожников рядом со станцией. В доме родителей всегда звучала музыка: пластинки с песнями в исполнении Леонида Утёсова, Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой. Девочка выучила многие песни любимых исполнителей.

В 10 лет она прошла конкурсный отбор и была принята в хор Центрального дома культуры железнодорожников. После окончания школы Валентина поступила в Московский институт культуры на факультет дирижёрско-хорового искусства, после чего продолжила обучение в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. В 19 лет Толкунова присоединилась к ансамблю ВИО-66 под руководством Юрия Саульского. Этот коллектив был одним из самых известных джазовых составов в Советском Союзе. В течение жизни Валентина часто сталкивалась с несправедливыми стереотипами о своей «деревенскости».

По ее словам, она никогда не разбиралась в деревенской жизни.

«С малых лет я знала, что такое горячая вода и центральное отопление, у нас всегда была плита. Когда на даче я впервые увидела камин, даже не представляла, как его использовать», — вспоминала Толкунова.

Первый брак Толкуновой с Юрием Саульским


Во время работы в ансамбле между 20-летней Валентиной и 38-летним руководителем Юрием Саульским начались романтические отношения. Хиты Юрия, такие как «Черный кот», «Весенняя капель», «Лесенка», были на слуху у всей страны.

«Всем сразу было понятно, что это неравные отношения. Валя была очень юной и неопытной, а он — широко известным и признанным мастером. Юра стал для нее первым мужчиной, а она для него — одной из многих», — вспоминала Татьяна Карева, последняя жена Саульского.

Их брак не заставил себя долго ждать. Саульский признавался, что вначале испытывал к Валентине искренние чувства. Валентина любила его всем сердцем, но вскоре ее чрезмерное обожание стало его раздражать. Юрий уважал талант певицы Толкуновой, однако как женщина она перестала его интересовать спустя всего 4 года брака. Более того, он стеснялся ее на светских мероприятиях.

Увлечение актрисой и тяжелое расставание: как завершился брак Толкуновой и Саульского


С течением времени Саульский стал проявлять серьезный интерес к актрисе Валентине Аслановой, которая была полной противоположностью Толкуновой. Асланова отличалась яркой азербайджанской красотой, полная эмоций и страсти. Позже, уже будучи женатым, Юрий осознал, что в ней этих качеств оказалось слишком много.

«Вступая в брак с Юрой, я искренне считала, что он будет рядом со мной всю жизнь. Мне трудно понять людей, которые утверждают, что можно оставаться равнодушным к измене. Это неправда! Измена всегда болит, и это неизбежно!», — писала певица в своих воспоминаниях.

Узнав об измене, Толкунова не устраивала скандалов. Она собрала вещи и уехала на дачу, где провела три месяца, и вернувшись, сообщила, что стала совершенно другим человеком. Валентина тяжело переживала и долгое время не могла простить бывшего мужа. Со временем они продолжили общение, так как Саульский, будучи человеком с миролюбивым характером, старался поддерживать дружеские отношения с теми, с кем его связывала жизнь.

Вскоре Толкунова покинула оркестр и некоторое время оставалась без работы. Она звонила композиторам, прося создать для неё что-либо. Первым, кто откликнулся, был композитор Владимир Шаинский. Его песня «Ах, Наташа!» в её исполнении быстро обрела популярность, за ней последовали и другие произведения. Иосиф Кобзон, услышав ее чистый голос, сразу же рекомендовал Валентину в Москонцерт.

Валентина Толкунова (Фото: кадр из видеоклипа «Поговори со мною мама»)

С течением времени певица изменила свой сценический образ. Она становилась все более утонченной и женственной. Однако ее голос на протяжении всего времени оставался доминирующей чертой: мощный и мелодичный.

Второй брак Толкуновой с разведчиком


Через три года после разрыва с Юрием Саульским Валентина встретила новую любовь — дипломата Юрия Папорова, международного журналиста и члена Союза писателей. Они познакомились на её сольном выступлении в мексиканском посольстве, где он переводил её песни на испанский язык.

Папоров привлек певицу своим обаянием, веселым нравом и изысканным стилем. Разница в возрасте в 23 года Толкунову вовсе не смутила.

«При первой встрече Юрий завоевал меня своим вкусом и вниманием к одежде. Он выглядел элегантно в костюмах, отшитых опытными портными из лучших тканей. Изучая его поближе, я восхищалась его умом, глубиной и серьёзностью. Всегда тянулась к зрелым и умным мужчина», — говорила Валентина.

Папоров вскоре сделал ей предложение, и через два месяца после их знакомства они поженились. В 1977 году Валентина стала матерью. В 31 год она родила сына Николая. Когда мальчику исполнился год, Юрий отправился в многолетнюю командировку в Мексику. Спустя годы брат Толкуновой Сергей раскрыл тайну: Юрий был разведчиком.

Валентина Толкунова и ее брат Сергей (Фото: кадр из передачи «Пока все дома»)

Папоров предлагал Толкуновой оставить всё и уехать в Мексику с сыном. Однако Валентина ответила решительным отказом. Когда через 12 лет после расставания Папоров наконец вернулся в Москву, они жили вместе, но как брат и сестра, часто ночуя в разных квартирах.

Слухи о романе со Львом Лещенко и тайные отношения с ядерщиком: истинная любовь Валентины Толкуновой


«Я не смогу никогда простить мужа за то, что он оставил меня одну, уехав в Мексику», — как-то раз рассказала Валентина в беседе с Любовью Майоровой.

О Толкуновой говорили, что у нее был роман лишь с одним мужчиной — Львом Лещенко. Но, по словам самой Валентины, все оказалось лишь веселыми слухами.

У Толкуновой в действительности был роман на стороне, но с другим человеком. В середине 1980-х, оставаясь одинокой, несмотря на то что формально муж еще был, Валентина связалась с ядерщиком Владимиром Барановым, который в 1996 году стал директором Курчатовского института. Их тайные отношения длились почти 20 лет. Оба были в браке, однако Толкунова нашла счастье в том, что чувствовала себя любимой. В 2005 году Баранов скончался после долгой болезни.

Болезнь Толкуновой и уход со сцены


В 1992 году Толкуновой диагностировали рак, однако она смогла добиться стойкой ремиссии. В последние годы она не отменяла концерты, говоря, что нужна людям. Только однажды Валентина отказалась от поездок с выступлениями. Неожиданно болезнь вновь дала о себе знать, и ее состояние ухудшалось. Сперва певица списала это на усталость после длительного путешествия с сыном по Европе и решила поехать на гастроли в Белоруссию.

Однако в Могилёве, выступая на сцене, Толкунова потеряла сознание, и турне пришлось прекратить. В Москве ее срочно госпитализировали. Даже в таком состоянии Валентина не теряла надежду. 22 марта 2010 года Валентина Толкунова скончалась. Певица посвятила всю себя людям.

«Любите людей — и они ответят вам взаимностью. Всё в мире рождается из любви», — такой была формула жизни знаменитой певицы.

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Прощайте навсегда: кого из российских знаменитостей не стало в 2024 году
29 декабря 2024, 16:39

Анастасия Заворотнюк, Александр Масляков, Роман Мадянов (фото: соцсети, kremlin.ru)

Многие знаменитые и талантливые россияне ушли из жизни в 2024 году.
«Радио 1» вспоминает, чьи судьбы оборвались в этом году.


Юрий Соломин


Юрий Соломин, актер и режиссер, народный артист СССР, министр культуры РСФСР в 1990-1991, руководитель Малого театра скончался 11 января на 89-м году жизни. В начале ноября 2023 года актера госпитализировали после потери сознания. 9 января 2024 года его выписали из больницы, а спустя два дня его не стало. Причиной смерти стала почечная недостаточность.

Юрий Соломин (Фото: kremlin.ru)

Полюбился зрителям за роли в фильмах «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо» и другие. В кино он дебютировал в фильме «Бессонная ночь» в 1960 году.

Светлана Моргунова


10 марта в Москве в возрасте 84 лет скончалась диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Диктором Центрального телевидения Моргунова стала в 1961 году. На главном телеканале страны она, в частности, вела выпуски музыкальных программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

Александр Ширвиндт


Александр Ширвиндт, народный артист РСФСР, звезда советского и российского кино, режиссер, руководитель Московского Театра сатиры умер 15 марта в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Александр Ширвиндт (Фото: соцсети Михаила Ширвиндта)

Актер Александр Ширвиндт в 1956 году с отличием окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. В том же году он дебютировал в кино — в фильме «Она вас любит!». Ширвиндт также сыграл в картинах «Приходите завтра...», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Старики-разбойники», «Самая обаятельная и привлекательная» и многих других. В 1956–1968 годах Ширвиндт работал в «Ленкоме», с 1968-го по 1970-й — в Театре на Малой Бронной, с 1970 года — в Театре сатиры, художественным руководителем которого стал в 2000 году.

Василий Уткин


Василий Уткин, журналист, спортивный комментатор, теле- и радиоведущий. 19 марта 2024 года его экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у журналиста острую сердечную недостаточность. Реанимационные действия не помогли спасти жизнь Уткина. Его не стало в тот же день на 53-м году жизни, предварительной причиной смерти названа тромбоэмболия легочной артерии.

Василий Уткин (Фото: соцсети)

В середине 1990-х годов российский спортивный журналист Василий Уткин прославился как футбольный комментатор и ведущий передачи «Футбольный клуб». После того как проект закрыли на телевидении, он стал выпускать его на своем YouTube-канале. Уткин был талантливым и узнаваемым русскоязычным футбольным комментатором.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк, заслуженная артистка РФ. Вся страна полюбила ее за роль в сериале «Моя прекрасная няня». В мае 2020 года стало известно, что у актрисы обнаружили агрессивную форму опухоли головного мозга — глиобластому. 29 мая 2024 года Анастасии Заворотнюк не стало — ей было 54 года.

Анастасия Заворотнюк (Фото: соцсети)

Актриса Анастасия Заворотнюк дебютировала в кино в 1991 году, сыграв в фильме «Машенька». Спустя два года она стала актрисой Театра-студии под руководством Олега Табакова и за десять лет работы в нем исполнила роли в 29 спектаклях.

Александр Масляков


Александр Масляков, телеведущий, руководитель и ведущий «КВН». В феврале 2022 года Масляков сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом и вынужден уйти на самоизоляцию. В 2023 году он не провел ни одну из телевизионных игр КВН. Масляков умер от рака легких 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни.

Александр Масляков (Фото: kremlin.ru)

Изначально телеведущий Александр Масляков был соведущим передачи «Клуб веселых и находчивых». Это шоу представило публике и выпустило множество знаменитых актеров и юмористов. Также Масляков вел программы «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», «Веселые ребята» и многие другие.

Роман Мадянов

Роман Мадянов, заслуженный артист РФ. В 2020 году у Романа Мадянова выявили рак легкого, который и стал причиной смерти 25 сентября 2024 года на 63-м году жизни.

Роман Мадянов (Фото: соцсети)

Актер Роман Мадянов дебютировал в кино в 1972 году, когда снялся в фильме «Перевод с английского». Год спустя он исполнил главную роль в картине режиссера Георгия Данелии «Совсем пропащий». С 1989 года Мадянов снимался во многих фильмах и сериалах, в числе которых «Роковые яйца», «Марш Турецкого», «Левиафан» и другие.

Вячеслав Добрынин


Вячеслав Добрынин, композитор, певец, народный артист РФ. Автор множества хитов — «Прощай», «Все, что в жизни есть у меня», «Синий туман», «На теплоходе музыка играет и др. 78 лет. В ноябре 2017 года Добрынин заявил, что собирается завершить музыкальную карьеру, в том числе из-за серьезных проблем со здоровьем. В середине сентября у него случился третий инсульт. Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года на 79-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения.

В 1970 году музыкант устроился гитаристом в оркестр Олега Лундстрема. Вместе с тем он руководил вокально-инструментальным квартетом «Лада», который со временем вышел из состава оркестра и начал карьеру как самостоятельный коллектив. Затем Добрынин стал выступать в ансамбле «Бременские музыканты», после которого на некоторое время вошел в состав ВИА «Самоцветы». Для них он написал ряд хитов, после чего песни композитора стали появляться в репертуаре ВИА «Веселые ребята», «Лейся, песня», «Синяя птица» и многих других.

Светлана Светличная


Светлана Светличная, заслуженная артистка РСФСР. Самая известная кинороль — роковая Анна Сергеевна в фильме «Бриллиантовая рука». В конце августа 2024 года врачи признали актрису неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Светличной не стало 16 ноября 2024 года на 85-м году жизни. Предварительно, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне опухоли мозга и рака ротоглотки.

Светлана Светличная (Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»)

Актриса Светлана Светличная дебютировала в кино в фильме «Колыбельная». Но наибольшую популярность ей принесла роль соблазнительницы Анны Сергеевны в картине «Бриллиантовая рука». Этот образ был абсолютно новым для советского зрителя. Светличная также сыграла в фильмах «Застава Ильича», «Чистые пруды», «Стряпуха», «Семнадцать мгновений весны» и многих других.

Владимир Левкин


Владимир Левкин, певец, участник группы «На-На». Владимир Левкин дважды поборол рак лимфатической системы — в 2003 и 2013 годах. Но 15 ноября 2024 года его госпитализировали, и врачи диагностировали у него лейкемию и пневмонию. Музыканта не стало 17 ноября 2024 года на 58-м году жизни. Причиной смерти стал отказ легкого на фоне застойной пневмонии.

Владимир Левкин (Фото: соцсети)

Певец Владимир Левкин четыре года учился игре на баяне, но затем начал осваивать гитару и организовал с друзьями группу «Ртутное озеро». В годы службы он играл в армейском ансамбле «Горизонт», а после армии поступил на обучение в РАМ имени Гнесиных. В качестве эксперимента он принял участие в конкурсе от продюсера Бари Алибасова и неожиданно для себя начал карьеру в группе «На-На». После окончания контракта в 1998 году Левкин покинул коллектив. Затем он был участником группы Kedbl и выпустил четыре сольных альбома.

Раиса Максимова

Раиса Максимова, советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Зрители помнят по роли Аглаи Епанчиной из классического фильма «Идиот» (1958). При жизни актрису Раису Максимову называли легендой МХТ имени Чехова, где она выступала вплоть до 92 лет. В последние годы жизни звезда советского кино была прикована к постели.

Она известна своими ролями в драме «Вдовы» (1976) и популярном сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2» (2007). Также она активно участвовала в постановках Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, где зарекомендовала себя как талантливая актриса.

Янис Тимма

Янис Тимма (Фото: соцсети)

Бывший супруг Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, трагически ушел из жизни. Его тело было найдено 17 декабря в хостеле, где он остановился. Рядом с 32-летним спортсменом находился телефон с сообщением на экране: «Позвоните Анне». Причиной, по которой молодой мужчина свел счеты с жизнью, стал его болезненный развод с певицей.

Евгений Кунгуров

Российский оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров 8 апреля 2024 года покончил с собой. Его обнаружили мертвым у дома на Зоологической улице в Москве, где он проживал. Певцу было 40 лет.

Евгений Кунгуров (Фото: соцсети)

Кунгуров начал петь в хоре при музыкальной школе. Он поступил в училище при Московской консерватории и во время обучения участвовал в концертных программах пианиста, композитора и дирижера Михаила Плетнева. Кунгуров работал в Образцово-показательном оркестре МВД России и театре «Новая опера». В 2011 году он заявил о себе на телевидении: принял участие в проекте «Большая опера» на телеканале «Культура». Также был участником шоу «Голос» и «Один в один».

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Началось на шоу «Выжить в Дубае»: друг Яниса Тиммы раскрыл правду об изменах Седоковой
29 декабря 2024, 14:00

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)

Певица Анна Седокова начала изменять экс-супругу Янису Тимме, едва только у него начались проблемы в спортивной карьере и он перестал много зарабатывать. Об этом заявил друг покончившего с собой баскетболиста Марк Пугачев.
О том, какие еще детали стали известны — в материале «Радио 1».

Измены Седоковой на шоу «Выжить в Дубае»


По словам Пугачева, известная певица якобы была неверна Тимме, пока они состояли в браке, а последней каплей оказались ее похождения на шоу «Выжить в Дубае». Друг покойного пояснил, что участники шоу возмутились недостойным поведением Седоковой, но зрителям этого не показали. При это баскетболист получил все вырезанные кадры, где его супруга предстает «во всей красе», и лично убедился в ее неверности.

Анна Седокова (Фото: соцсети)

«Эта „ведьма“ раздвигала ноги на шоу „Выжить в Дубае“, что послужило точкой невозврата. Она сразу после этого в августе тусила с богатыми мужчинами за деньги, все еще находясь в браке с Янисом… У меня есть факты и доказательства», — утверждает Пугачев в беседе с 7Дней.ru.

Он добавил, что измены Седоковой стали для Тиммы ударом, который он не смог пережить.

Принимала ухаживания от других мужчин


До этого KP.RU цитировала друга Тиммы, который одной из причин его гибели назвал то, что Седокова не стеснялась принимать ухаживания от других мужчин. Он отметил, что исполнительница хоть и жила с баскетболистом, но при этом искала себе более платежеспособного мужчину.

Похожего мнения придерживается и экс-тренер баскетболиста Гунтис Шенхофс. Он считает, что бывшая солистка группы «ВИА ГРА» разрушила Тимму как спортсмена — карьеру после развода с ней он едва ли бы смог восстановить.

«Оказался слабаком»: Почему Янис Тимма покончил с собой


Телеведущий Отар Кушанашвили утверждает, что Янис Тимма оказался «слабаком», поскольку не стал бороться за свою жизнь и покончил с собой. По мнению шоумена, своим поступком спортсмен предал всех, кто его любит.

Янис Тимма (Фото: соцсети)

«Он оказался слабаком, трусом. Он трусливо предал своих родителей, своего сына от первого брака. Но парня и жалко, и не жалко», — подчеркнул журналист.

Кушанашвили напомнил, что жизнь является большим даром, который необходимо ценить, как бы тяжело ни было.

Напомним, бывший супруг Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, трагически ушел из жизни. Его тело было найдено 17 декабря в хостеле, где он остановился. Рядом с 32-летним спортсменом находился телефон с сообщением на экране: «Позвоните Анне». Причиной, по которой молодой мужчина свел счеты с жизнью, стал его болезненный развод с певицей.

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Умерла актриса Хасси, сыгравшая в «Ромео и Джульетте»
28 декабря 2024, 21:42

Фото: iStock/ undefined undefined

Актриса Оливия Хасси, которая исполнила главную роль в классической ленте Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта», умерла на 73 года, сообщили родственники в официальном блоге артистки.
Родственники актрисы сообщили, что Оливия Хасси скончалась дома через два дня после Рождества.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Оливии Хасси Эйсли, которая мирно скончалась у себя дома в окружении близких 27 декабря. Она оставила после себя любящую семью — своих детей Алекса, Макса и Индию, своего мужа Дэвида Глена Эйсли, с которым она прожила 35 лет, и внука Грейсона, а также наследие любви, которое навсегда останется в наших сердцах», — рассказали близкие Хасси.

Актриса долгое время боролась с раком груди. После обнаружения онкологии в 2008-м году Оливия Хасси прошла двойную мастэктомию и курс химиотерапии, тогда заболевание временно отступило. Через десять лет медики нашли новообразование между сердцем и лёгкими. Жизнь Хасси получилось продлить благодаря курсам лучевой и химиотерапии.

Оливия Хасси родилась 17 апреля 1951 года. Она снималась в больше чем в 50 картинах, среди которых «Черное Рождество» и «Смерть на Ниле».

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Неверная «‎вобла» с ушами Чебурашки, голый Цекало и 430 млн: новые детали шокирующего развода российского шоумена и Дарины Эрвин
28 декабря 2024, 18:31

Александ Цекало и Дарина Эрвин (Фото: соцсети)

Продюсер Александр Цекало, долгое время находившийся вне поля зрения, вновь привлек к себе внимание. Бывший участник кабаре-дуэта «Академия», после переезда в США переставший посещать Россию, вернулся на родину, что вызвало неподдельный интерес у поклонников.
Особенно примечательно это обстоятельство на фоне свежих новостей о его разводе с молодой супругой Дариной Эрвин, которая, по информации, сумела отсудить у него всё имущество, включая недвижимость и денежные средства. Почему Цекало ходил по дому в обнаженном виде и как были использованы его 430 миллионов рублей, — в материале «Радио 1».

Попытка выживания в сложных условиях

Александр Цекало вновь оказался в центре внимания, но не из-за своих профессиональных достижений. На этот раз обсуждение вызвал его внешний вид, который стал темой для бурных споров среди зрителей.

В рамках участия в документальном фильме о популярном сериале «Мажор», Цекало появился на экране через видеосвязь, что позволило ему избежать поездки в Россию. Однако именно его неухоженность и заметно постаревшее лицо привлекли больше внимания, чем сам рассказ о проекте.

Стало известно, что финансовые трудности после развода с Дариной Эрвин, с которой продюсер прожил шесть лет, вынуждают его соглашаться на любую работу, чтобы стабилизировать свое материальное положение. В этом контексте его участие в создании фильма о «Мажоре» выглядит как попытка выживания в сложных условиях.

Дарина Эрвин

О Дарине Эрвин известно немного. Родившись в Казахстане в небогатой семье, она с юных лет привлекала внимание модельных агентств, мечтая о блестящей карьере на подиумах. Однако реальность оказалась иной. Отец Дарины, Бахыт Сапаров, работавший охранником, не мог обеспечить семье достойный уровень жизни, а мать, Сана Абеува, занимавшая должность главы ЗАГСа в Алма-Ате, также не могла похвастаться карьерными успехами.

Судьбоносным моментом в жизни Дарины стал развод родителей. Отец, склонный к насилию, ушёл к другой женщине, а мать, устав от нищеты и унижений, начала новый роман с адвокатом Аскаром Мухитдиновым. Именно он перевёз семью в Нью-Йорк, где жизнь Дарины изменилась. Хотя Аскар обеспечивал её финансово, она часто утверждала, что добивается успеха в Голливуде как художница, что не соответствовало действительности.

По словам самого Аскара, Дарина была трудным подростком: она часто устраивала истерики и сбегала из дома. Несмотря на его усилия убедить её получить образование и изучать финансы в Suffolk University в Бостоне, её мечты о модельной карьере оставались сильнее. После окончания университета она ненадолго устроилась в юридическую фирму отчима, но вскоре покинула её ради небольших актёрских курсов. Аскар вложил много сил и средств в семью, но Дарина воспринимала его лишь как источник денег.

С течением времени отношения между отчимом и падчерицей ухудшились. Стремление к роскошной жизни столкнулось с реальностью нехватки средств. Когда Аскар сократил финансовую помощь, Дарина оказалась в затруднительном положении и задумала завоевать сердце Александра Цекало.

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«Случайная» встреча

В 2018 году карьера Александра Цекало находилась на пике: продюсер пользовался успехом, его приглашали на значимые мероприятия, а продюсерский центр процветал. На горизонте маячило возобновление популярного шоу «Прожекторперисхилтон», и казалось, что жизнь Александра Евгеньевича складывается идеально. Однако вскоре последовало неожиданное решение: он объявил о намерении покинуть Россию и свернуть свою деятельность. Это решение сопровождалось конфликтом с коллегами по шоу, которые не смогли принять его выбор.

Причиной столь резкого поворота событий стало появление новой возлюбленной, ради которой Цекало развелся с третьей женой Викторией Галушко. Дарина Эрвин, молодая и амбициозная казашка, утверждает, что их встреча с Александром произошла случайно в кафе.

«Мы встретились с Александром и через три месяца обручились. У нас не было общих знакомых, все слухи — неправда», — рассказала она журналистам.

Александр, в свою очередь, подчеркивал, что его чувства к Дарине основаны не только на её привлекательности, но и на её умении мыслить.

Тем не менее, по информации из окружения Дарины, их встреча в кафе была тщательно спланирована. Девушка давно мечтала о знакомстве с успешным мужчиной и организовала эту «случайную» встречу с помощью российского актера Игоря Жижикина, который познакомил её с Цекало во время своих поездок в США. При этом тот факт, что Александр был женат, её совершенно не смущал.

Наслаждается жизнью и активно делится своими яркими моментами в социальных сетях

В то время как Александр Цекало, кажется, переживает непростые времена, его бывшая супруга Дарина Эрвин, напротив, наслаждается жизнью и активно делится своими яркими моментами в социальных сетях.

Художница недавно опубликовала фотографии с отдыха на экзотических островах Атлантического океана, где она позирует в стильных купальниках и прозрачных майках, демонстрируя уверенность и красоту.

Пользователи социальных сетей заметили резкое изменение в жизни Дарины: ранее она всегда была в компании мужа, а теперь модель удалила все совместные снимки с Цекало из своих аккаунтов и перестала упоминать его в своих публикациях.

Слухи, что Дарина проводит время с молодым мужчиной на пляже, лишь подогревают интерес к её личной жизни. Хотя сама она не раскрывает деталей своих новых знакомств, очевидно одно: после расставания с 63-летним продюсером модель решила сосредоточиться на себе и своих увлечениях.

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Менее выгодная позиция и 430 миллионов рублей

Вопрос, который неизменно возникает в связи с выбором Дариной Эрвин, — почему девушка с модельной внешностью предпочла не искать местного жениха? Ответ кроется в том, что американский партнер мог оказаться более осведомленным в юридических тонкостях и лучше защищенным от возможных последствий развода. Александр Цекало, напротив, оказался в менее выгодной позиции.

Практически сразу после того, как Дарина привлекла внимание Цекало, она выдвинула условие: она не согласится на брак, пока его бывшая жена продолжает носить его фамилию. В результате Цекало был вынужден обратиться к своим адвокатам в Киеве, чтобы договориться о возвращении бывшей супруге девичьей фамилии Галушко, пообещав ей вознаграждение.

После достижения этой цели Дарина согласилась на предложение о браке, и пара узаконила свои отношения, начав новую жизнь в США. Александр первым делом продал шикарный трехэтажный дом в Шульгино, элитном пригороде Москвы. Этот дом, площадью 700 кв.м, был продан за 430 миллионов рублей — сумма, которая быстро нашла новое применение. В Лос-Анджелесе, на переулке Garbo недалеко от Беверли-Хиллз, был приобретен шикарный особняк, ставший символом новой жизни пары с великолепным видом на город и знаменитый знак HOLLYWOOD.

Фото: istockphoto/Ekaterina Chizhevskaya

Однако это было лишь началом. Цекало зарегистрировал четыре компании в США, в одной из которых стал директором. Интересно, что аббревиатура DA расшифровывается как «Дарина Александр», и именно в этой компании находилась мастерская Эрвины. Продюсер активно продвигал работы своей молодой жены, утверждая, что их популярность и стоимость растут. Сообщалось о заказах на суммы свыше 500 тысяч долларов, однако вскоре выяснилось, что это всего лишь рекламный ход, картины Дарины на самом деле не пользовались спросом.

Поразительным фактом стало то, что все активы и имущество были зарегистрированы на имя Дарины. При этом брачный договор так и не был заключен. В результате, когда спустя шесть лет совместной жизни начался бракоразводный процесс, продюсер остался практически ни с чем — без собственности, бизнеса и денег на счетах.

Друзья пытались предостеречь Цекало, что молодая возлюбленная может быть заинтересована лишь в материальной выгоде. Однако он предпочел игнорировать их советы.

Дарина, завладев домом, бизнесом и состоянием своего мужа, задумалась о том, как избавиться от него, ведь его роль в её жизни уже была сыграна. Она решила применить довольно простую стратегию: начать раздражать его. В первую очередь, Дарина приняла решение заставить мужа обнажаться в их доме, как это делала сама, о чем она не раз упоминала в интервью.

Представьте себе картину: эффектная модель с пышными формами, уверенно шагающая по дому, за ней же следует стареющий продюсер, далекий от атлетического телосложения. Очевидно, что такая ситуация не способствовала укреплению его уверенности в себе. Таким образом, Дарина использовала свою привлекательность и провокационное поведение как инструмент для достижения своей цели — избавиться от человека, который уже перестал ей быть нужен.

«Вобла» с ушами

Точка кипения наступила, когда Дарина появилась дома с ушами, напоминающими персонажа мультфильма — Микки Мауса. Несмотря на её уверения, что это всего лишь результат похудения, слухи о пластической хирургии витали в воздухе. Теперь спутница Цекало напоминала «воблу» с ушами Чебурашки, что, безусловно, не способствовало укреплению их отношений.

Параллельно с изменениями во внешности Дарины начали распространяться слухи о её неверности. Очевидцы утверждали, что она была замечена в компании молодого ухажёра.

Эти слухи вскоре стали реальностью: получив желаемое — свободу и возможность начать новую жизнь — Дарина развелась с Цекало. В результате бракоразводного процесса она оставила за собой всё, что было приобретено за его счёт.

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«Хайпанула на смерти»: за что затравили молодую жену Владимира Левкина и какое признание сделала «веселая вдова» певца
28 декабря 2024, 16:04

Владимир Лёвкин и Марина Ичетовкина (Фото: соцсети)

17 ноября скоропостижно скончался Владимир Левкин. Прощание с артистом прошло на Троекуровском кладбище, где собрались десятки людей, включая коллег по сцене, художников и деятелей культуры. Однако удивление зрителей вызвали фотографии с церемонии, которые быстро разошлись по социальным сетям. На них молодая и привлекательная супруга Левкина Марина Ичетовкина, улыбалась и нежно обнимала свою плачущую дочь. Многие не поняли её поведение и в соцсетях окрестили её «веселой вдовой». Что еще возмутило общественность расскажет «Радио 1».

Вдова Левкина о последних днях мужа


Спустя несколько дней после похорон Марина Ичетовкина вновь появилась в эфире федерального канала, где поделилась воспоминаниями о последних днях жизни своего мужа Владимира Левкина. Она отметила, что певец дважды победил рак и каждый день оставался оптимистом, улыбаясь и проводя время с ней и дочерью.

«Не было ни намека на ухудшение. Все, кто нас видел на премьерах, говорили, как здорово Володя выглядит для своего возраста. Он всегда заботился о нас с Никой», — рассказала она.

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Однако вскоре Ичетовкину обвинили в использовании имени мужа для саморекламы, и её стали сравнивать с другой вдовой Мариной Коташенко, которая приобрела дурную славу.

В своем интервью Марина призналась, что не могла поверить в скоропостижную смерть Левкина. В последние дни он был в прекрасном настроении и физически чувствовал себя хорошо. В свой последний день он жаловался на ломоту в теле, но никто не ожидал, что это может быть чем-то серьезным. Перепуганная, она вызвала скорую помощь. Хотя сначала не хотела отпускать мужа одного, он успокоил её, пообещав вернуться через несколько часов.

Владимиру Левкину не суждено было переступить порог своего дома — анализ крови показал резкий рост лейкоцитов.

«Врачи уверяли, что при таком состоянии умирать не должны. Повышенное количество лейкоцитов словно указывало на обострение болезни, смешавшееся с простудой», — делится она.

Когда Владимир пришел в себя в реанимации, врачи предложили ему поговорить с Мариной, но он отказался. Вдова считает, что муж просто не хотел ее тревожить и не думал, что это конец. Если бы он осознавал серьезность ситуации, то никогда бы не упустил такую возможность.

«Я успела сказать ему, как сильно его люблю, я повторяла это сотни раз в день. Когда он уезжал, он никогда не забывал поцеловать Нику, даже если выходил в магазин. А в этот раз он этого не сделал, и меня это поразило — как будто он не хотел прощаться», — вспоминает она.

Все, что происходило потом, словно окутало ее туманом. Убитая горем вдова позвонила сестре Левкина, чтобы сообщить ей страшную новость — самого дорогого человека в их жизни больше нет. Именно сестра первой согласилась позвонить матери и рассказать всю правду.

«Она все время крутилась вокруг меня, купила торт, чтобы как-то меня поддержать. А потом вдруг сказала: „Ты только не переживай, Вова умер“. Я в недоумении спросила: „Какой Вова?“ — „Твой сын“. Я закричала, как сумасшедшая», — вспоминает Раиса Ивановна, мать Владимира Левкина.

Владимир Лёвкин и Марина Ичетовкина (Фото: соцсети)

Улыбка на похоронах


Далее последовали похороны, которые стали началом конца. Спустя несколько часов в соцсетях появились фотографии, на которых вдова, шокированная неожиданной утратой, улыбается на прощальной церемонии. У Маруси не было черного платка, и она выглядела, казалось, умиротворенной.

Чтобы хоть как-то облегчить свою боль, женщина открыто делилась своими переживаниями и признавалась, что у их семьи было множество планов, которые разрушились в одно мгновение.

«Когда он был под наркозом, я зажгла свечу и начала молиться. У меня был разговор с Богом и Володей. Я чувствовала его присутствие и смирилась, сказав: на все воля всевышнего. Я сказала: Володя, ты сейчас можешь выбрать: остаться с нами и победить в третий раз, если нужно, родим сына Георгия, или выбрать другой путь — вы с Богом сами решите, это тоже будет хорошо для тебя. Теперь мне важно сохранить веру», — призналась она.

Однако откровения Ичетовкиной не всем пришлись по душе: внимательные поклонники артиста быстро обвинили Марусю в том, что она использует смерть мужа для саморекламы. Женщина получила ярлык «веселой вдовы». В соцсетях кто-то даже сравнил Ичетовкину с другой скандальной вдовой — моделью Мариной Коташенко, которая до сих пор судится с детьми Александра Градского за право владеть его имуществом.

«Очередная веселая вдова. Что с них взять?», «Решила хайпануть на смерти муженька», — добавляют некоторые.

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Маруся решила завершить эту историю лишь через одиннадцать дней после похорон. В соцсетях она опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что единственное, что ее волнует — это как она могла потерять своего супруга. Чужое мнение ее совершенно не заботит.

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«Конечно, я отправляла свои обнаженные фото»: с кем Волочкова делилась нюдсами и почему Басков так и не позвал ее замуж
28 декабря 2024, 14:16

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)

Анастасия Волочкова дала откровенное интервью Мариам Тилляевой. В ходе беседы балерина призналась, что не прочь порадовать избранников горячим контентом. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Волочкова рассказала о своих интимных фото


Анастасия Волочкова не раз становилась объектом скандалов из-за своей насыщенной личной жизни. С ней происходило множество неприятных ситуаций: кавалеры изменяли ей, предавали и даже выкладывали в интернет интимные фотографии балерины.
Волочкова отметила, что угрозы подобного рода ее не пугают, так как она давно научилась не бояться. По словам танцовщицы, частые неловкие ситуации, в которые она попадала из-за нерадивых партнеров, только закалили ее нервы.

«Сколько людей уже выкладывало эти фотографии! Как можно опуститься до того, чтобы разместить личные фото или видео, которые были отправлены в доверительной обстановке? Я уже ничему не удивляюсь», — заявила Анастасия.

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Балерина рассказала, что уже привыкла к тому, что о ней говорят и публикуют разные фотографии.

«Раньше это меня расстраивало, ведь я доверяла людям, отправляя им личные снимки. Но теперь я понимаю, что многие просто ищут способ привлечь внимание, выкладывая свои обнаженные фото. У меня нет такой необходимости, и если что-то и утечет, то я уже не обращаю на это внимания. Социальные сети — это настоящая помойка», — рассказала она в YouTube-проекте «Шортс шоу».

Волочкова сообщила, что считает нормальным отправлять мужчинам фотографии эротического содержания и уверена, что ей есть, что показать.

«Отправляла ли кому-нибудь нюдсы? Господи, конечно, обнаженные фото отправляла возлюбленным, мужчинам, которые мне небезразличны, безусловно. А вы знаете, когда есть, что отправлять, когда есть фактура, то мне кажется, просто неправильно было бы этого не делать. Конечно, отправляла! Очень круто, сексуально и эротично», — улыбалась бывшая прима Большого театра.


Анастасия Волочкова и Николай Басков (Фото: соцсети)

Басков рассказал, почему так и не женился на Волочковой


Немногие знают, что у Анастасии Волочковой был роман с Николаем Басковым. Ранее он впервые объяснил причины, по которым его отношения с балериной не привели к браку. Он отметил, что при выборе партнёрши важно быть уверенным в том, что она сможет создать комфортную атмосферу в доме и стать надёжной поддержкой.
«Создание и сохранение семьи — это огромный совместный труд. В значительной степени "погода в доме" зависит от женщины. Мужчина должен зарабатывать, обеспечивать семью и решать все социальные вопросы. На него ложится основная нагрузка, а женщина должна быть опорой и поддержкой», — цитирует сайт kp.ru ответ Баскова на вопрос о том, видел ли он в Волочковой свою спутницу жизни.

Что касается семейной жизни, то у Баскова есть определённые стереотипы, основанные на его родительском опыте — он считает, что у детей должны быть и папа, и мама. Певец признался, что, несмотря на отсутствие проблем с вниманием со стороны женщин, он будет тщательно подходить к выбору партнёрши, учитывая свой опыт от первого брака. Он считает важным подготовить все условия для создания семейного очага, прежде чем принимать решение о свадьбе.

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Не своя игра: беглый знаток «Что? Где? Когда?» Бурда не смог усидеть на двух стульях и пропал
28 декабря 2024, 12:50

Борис Бурда (Фото: соцсети)

Борис Бурда широко известен как участник «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Брэйн ринг». Его знали как телеведущего различных кулинарных шоу. После начала спецоперации популярный «знаток» покинул РФ. Поначалу Бурда вещал откуда-то из Европы, но через время связь с РФ для него оборвалась окончательно. Уже где-то полгода ничего неизвестно о местоположении Бориса Бурды. Он настроил против себя россиян и украинцев. Бурда говорил много слов о готовности поддержать киевский режим и украинский народ. Как только пришло время подтвердить свои слова действиями, он пропал из инфополя.

Жизнь и карьера Бурды до СВО


Борис Бурда признавался, что он никогда и не мечтал о карьере знатока и стал участником клуба не по своей воле. Одессит-интеллектуал говорил, что в проект он попал почти что обманом.

После участия в интеллектуальном шоу украинца с русской душой (он сам так называл себя) пригласили вести кулинарные программы, писать статьи и книги, вести мероприятия. Ещё Бурда был спикером на бизнес-конференциях.

Вырос Борис в интеллигентной семье: отец — военный, мама — медик. По большей части воспитанием внука занималась бабушка. Одессит ещё в малолетстве развил качества, которые пригодились ему в «Что? Где? Когда?». В четырёхлетнем возрасте Бурда научился бегло читать.

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После выпуска из школы Борис поступил в местный политехнический институт на факультет теплоэнергетики. Будучи студентом Борис активно играл в КВН.

После выпуска из института Бурда трудился по специальности порядка 20 лет, но в какой-то момент в очередной раз решил поменять всё.

В популярном интеллектуальном клубе Борис впервые начал играть в составе одесской команды вместе с Анатолием Вассерманом.

Потом Бурда активно участвовал в «Своей игре» в качестве игрока и редактора. После победы в пяти играх подряд, Борис выиграл машину.

После начала спецоперации Бурда выехал из РФ, предположительно, на отдых. С того момента ни в Москву, ни в Одессу уже не вернулся.

Борис Бурда (Фото: соцсети)


Бурда на двух стульях


С Борисом Бурдой связались украинские журналисты и потребовали от него прокомментировать политическую обставновку.

Знаток «Что? Где? Когда?» яро пытался избежать ответов на вопросы, но украинские представители СМИ продолжали давить. Тогда Бурда выпалил, что не поддерживает ни одну из сторон.

В тот момент один из известнейших умников подчеркнул: если разум возобладает над безумием, то все будут спасены. Борис Бурда не поддерживал переписывание истории и предупреждал об опасностях радикального национализма.

«Ничем хорошим это кончиться не может. Все это — одна беда, один минус. Что бы я хотел? Я бы хотел, чтобы эта ситуация закончилась, причем закончилась хорошо», — уточнил он в то время.

До последнего момента Борис Бурда жил в Испании и продолжал оставаться посередине.

Даже в интервью обещавший поддерживать киевский режим умник отмечал, что все события в стране — это «ужасные вещи». Эта беседа была для Бурды последней.

Когда у знатока спросили, почему он не комментирует происходящее, Борис Бурда отметил, что случившееся не говорит об отношениях между народами, оно лишь демонстрирует отношение властей.

Россияне и украинцы «отменяют» Бурду


Украинцы потребовали, чтобы Бурду нашли и привлекли к ответственности за предательство родины. Знаток попытался сгладить скандал.

«Даже украинцы, которых он так активно поддерживал, спрашивают: «А из какой страны Вы вещаете, товарищ журналист?» Вы заметили, что все эти активисты проукраинские, как-то издалека болеют за свою страну? Они вроде бы и рядом, но так далеко. Они там, где безопасно, с огромными вкладами и красивой недвижимостью. На людей, в целом, им плевать. Им нужно высказаться для того, чтобы награду от Зеленского получить, чтобы детей, которые живут на Украине, не забрали на фронт и чтоб бизнес сыновий процветал», — выразил своё мнение пранкер Сорян.

Потом Бориса стали «отменять» почти что везде.

«Переобулся в воздухе»,«И тебя вылечат. Всех вылечат. Классику-то знать надо»,«На двух стульях сидел? Бумеранг получай», «Еще бы и в России, и на Украине не дать ему зарабатывать, тогда и цены ему не будет», «Виной всему явно украинский след», — высказывались люди в Сети.

Бурда и его любовь к Одессе остались незамеченными


Борис Бурда — коренной одессит в третьем поколении. До переезда заграницу он даже снял документальный фильм «Кто бы мог подумать?», который был посвящен Одессе.

«Это часовая прогулка по городу, где я рассказываю не совсем хорошо известные факты о его достопримечательностях. Дело в том, что Одесса — забавный город. Это что-то вроде мультфильма Уолта Диснея, где каждое обычное событие имеет необычную подкладку...» — рассказывал журналистам умник.

Однако такой горячей любви к городу оказалось мало. Уже никто из украинцев не вспоминает этот жест со стороны знатока.

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