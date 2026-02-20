Россиянам назвали средний размер пенсий в 2026 году
Депутат Говырин: средний размер пенсии за год вырос на 2079 рублей
Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил сведения о среднем размере пенсий в России на 1 января 2026 года. По информации парламентария, этот показатель составил 25 254,53 рубля.
В беседе с «RT» Говырин отметил, что годом ранее средняя пенсия равнялась 23 175 рублям.
«То есть за год прирост составил 2079 рублей. При этом у работающих пенсионеров средняя пенсия составляет 23 279 рублей, у неработающих она выше и достигает 25 678 рублей. Среди федеральных округов максимальное среднее значение зафиксировано в Центральном федеральном округе и составляет 25 484 рубля», — рассказала политик.Парламентарий подчеркнул, что итоговая сумма зависит от вида пенсии и индивидуальных параметров. По его словам, в бюджете Соцфонда на 2026 год стоимость пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, фиксированная выплата — 9584,69 рубля.
Говырин добавил, что страховые пенсии с 1 января проиндексировали на 7,6%. Социальные пенсии повысят с 1 апреля с учётом роста прожиточного минимума.