Россиянам назвали средний размер пенсий в 2026 году

20 февраля 2026, 11:45

Депутат Говырин: средний размер пенсии за год вырос на 2079 рублей

Фото: Istock/Denis Vostrikov

Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил сведения о среднем размере пенсий в России на 1 января 2026 года. По информации парламентария, этот показатель составил 25 254,53 рубля.





В беседе с «RT» Говырин отметил, что годом ранее средняя пенсия равнялась 23 175 рублям.

«То есть за год прирост составил 2079 рублей. При этом у работающих пенсионеров средняя пенсия составляет 23 279 рублей, у неработающих она выше и достигает 25 678 рублей. Среди федеральных округов максимальное среднее значение зафиксировано в Центральном федеральном округе и составляет 25 484 рубля», — рассказала политик.