Россиянам напомнили о штрафах за неправильную парковку во дворах
РИА Новости: За неправильную парковку во дворе дома грозит штраф в пять тысяч рублей
Жителям многоквартирных домов грозят административные штрафы за нарушения правил парковки во дворах. Сумма взыскания может достигать пяти тысяч рублей, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Он объяснил, что парковка на тротуаре во дворе так же незаконна, как и в городе — штраф за такое нарушение составляет тысячу рублей. Запрет на парковку также распространяется на газоны, зелёные насаждения, детские и спортивные площадки.
Москвичи в онлайн-знакомствах начали массово предлагать «откопать машину вместе»
Оставлять машину на въезде или выезде из двора нельзя — за это россиянина имеют право оштрафовать на сумму до двух тысяч рублей. Кроме того, нельзя оставлять авто у мусорных баков, если оно мешает вывозу отходов, и на местах для пожарной техники.
«Места для инвалидов, обозначенные соответствующими знаками и разметкой, находятся под защитой закона — статья 15 ФЗ № 181-ФЗ, а нарушение карается по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ — штрафом в размере 5000 рублей», — добавил Машаров.Он уточнил, что припарковать автомобиль во дворе без нарушений ПДД возможно. Для этого также важно помнить, что минимальное расстояние от парковки до жилого дома должно составлять не менее десяти метров.
Ранее генеральный директор Управляющей компании СК10 Евгений Золоев объяснил россиянам, как правильно проветривать квартиру зимой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».