Россиянам напомнили о штрафах за неправильную парковку во дворах

20 февраля 2026, 03:04

РИА Новости: За неправильную парковку во дворе дома грозит штраф в пять тысяч рублей

Фото: iStock/yulyao

Жителям многоквартирных домов грозят административные штрафы за нарушения правил парковки во дворах. Сумма взыскания может достигать пяти тысяч рублей, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.





Он объяснил, что парковка на тротуаре во дворе так же незаконна, как и в городе — штраф за такое нарушение составляет тысячу рублей. Запрет на парковку также распространяется на газоны, зелёные насаждения, детские и спортивные площадки.





«Места для инвалидов, обозначенные соответствующими знаками и разметкой, находятся под защитой закона — статья 15 ФЗ № 181-ФЗ, а нарушение карается по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ — штрафом в размере 5000 рублей», — добавил Машаров.