Россиянам назвали срок хранения квитанций ЖКУ

RT: Квитанции ЖКУ нужно хранить минимум три года

В России нет четкого законного срока хранения квитанций за жилищно-коммунальные услуги, однако гражданам рекомендуется сохранять их минимум три года.





Такой период исковой давности позволяет при необходимости обратиться в суд для защиты нарушенных прав, сообщили RT в пресс-службе Роскачества. Там отметили, что в некоторых случаях этот срок может быть увеличенным. Если квитанции приходят в электронном виде, а оплата производится онлайн, специалисты советуют сохранять электронные чеки, а также делать скриншоты как самой квитанции, так и подтверждения оплаты. Банковские чеки при возможности лучше распечатывать.



В организации пояснили, что платежные документы становятся весомым аргументом в ситуациях, когда управляющая компания непрозрачная или вносит изменения в начисления задним числом и требует доплатить якобы возникший долг. Кроме того, при смене УК данные о плательщиках могут быть утраченными, и собственник рискует оказаться должником перед новой компанией. Квитанции помогут доказать отсутствие задолженности.



Еще один показательный случай — использование автоплатежа. Если владелец жилья не отслеживает изменение тарифов, сумма списания может вырасти, что приведет к образованию долга и пеней. Сохраненная история платежей позволит разобраться в ежемесячных списаниях и выяснить причину задолженности, заключили эксперты.



