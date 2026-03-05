Достижения.рф

В России появится механизм взыскания долгов по ЖКУ в электронном формате

Механизм взыскивания долгов в режиме онлайн появится в России в 2027 году
Фото: istockphoto/Thapana Onphalai

В России планируют запустить электронный механизм взыскания задолженности за услуги ЖКХ. Это следует из правительственных документов, изученных РИА Новости.



Пилотный запуск в нескольких регионах намечен на конец текущего года. Уведомления о вынесении судебного приказа должникам будут направлять через «Госуслуги» и ГИС ЖКХ.

Полноценный запуск сервиса ожидается в четвертом квартале 2027 года. За внедрение отвечают Минстрой и Минцифры.

Ранее эксперт ЖКХ объяснил новый законопроект об отключении газа и света за неуплату.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0