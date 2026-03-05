В России появится механизм взыскания долгов по ЖКУ в электронном формате

05 марта 2026, 16:32

Механизм взыскивания долгов в режиме онлайн появится в России в 2027 году

Фото: istockphoto/Thapana Onphalai

В России планируют запустить электронный механизм взыскания задолженности за услуги ЖКХ. Это следует из правительственных документов, изученных РИА Новости.