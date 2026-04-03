В Подмосковье подали более 37 тыс. онлайн-заявлений на компенсацию на оплату ЖКУ

03 апреля 2026, 14:01

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 37 заявок на получение компенсаций за оплату жилищно-коммунальных услуг подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Компенсацию могут получить представители льготных категорий, в том числе инвалиды, многодетные семьи, ветераны боевых действий и пр.





«Услуга размещается в разделе «Жильё», подразделе «Коммунальные услуги». Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале, заполнить онлайн-форму, ввести реквизиты организации ЖКХ или приложить документы, подтверждающие оплату», — говорится в сообщении.