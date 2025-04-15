Bloomberg: Китай приостановил закупки «Боингов» из-за торговой войны с США

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Китай отказался от покупки самолетов американской корпорации Boeing. Это стало очередным результатом развязанной президентом США Дональдом Трампом торговой войны.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным издания, китайские авиакомпании получили распоряжение воздержаться от приобретения как самолетов, так и любого американского авиационного оборудования и запасных частей.
Китай ввел ответные 125-процентные пошлины на товары из США, напоминает агентство. В итоге стоимость произведенных в США самолетов и деталей выросла до запредельных для китайских авиакомпаний величин.
Акции Boeing упали на 4,6 процента на внебиржевых торговых платформах. Действия китайских властей застали корпорацию врасплох, отмечает Bloomberg, при том, что, согласно прогнозам экспертов, в ближайшие 20 лет КНР будет обеспечивать 20 процентов мирового спроса на самолеты.
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Китай ввел ответные 125-процентные пошлины на товары из США, напоминает агентство. В итоге стоимость произведенных в США самолетов и деталей выросла до запредельных для китайских авиакомпаний величин.
Акции Boeing упали на 4,6 процента на внебиржевых торговых платформах. Действия китайских властей застали корпорацию врасплох, отмечает Bloomberg, при том, что, согласно прогнозам экспертов, в ближайшие 20 лет КНР будет обеспечивать 20 процентов мирового спроса на самолеты.
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Александр Бойцов