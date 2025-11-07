В ЖК «Бригантина» в Долгопрудном построили четвёртый детский сад
Детский сад, рассчитанный на 135 воспитанников, построили в составе жилого комплекса «Бригантина» на территории городского округа Долгопрудный. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Общая площадь нового детсада составляет более полутора тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрены помещения для пяти групп полного дня, а также для группы кратковременного пребывания.
Детский сад построили за счёт инвестора в рамках реализации договора о комплексном развитии территории. Это четвёртое дошкольное учреждение, возведённое в ЖК «Бригантина». Здесь уже работают три детсада на 435 мест.«В здании есть также физкультурный и музыкальный залы, буфет, кабинеты для педагогов и медпункт», — говорится в сообщении.