В ЖК «Бригантина» в Долгопрудном построили четвёртый детский сад

07 ноября 2025, 09:26

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 135 воспитанников, построили в составе жилого комплекса «Бригантина» на территории городского округа Долгопрудный. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Общая площадь нового детсада составляет более полутора тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрены помещения для пяти групп полного дня, а также для группы кратковременного пребывания.



