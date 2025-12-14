Запланированный на 15 декабря пуск ракеты «Протон-М» перенесли из-за недочетов
Старт ракеты «Протон-М» с Байконура, намеченный на 15 декабря, перенесли из-за технических несоответствий в разгонном блоке. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
Решение о переносе приняли после плановых предстартовых проверок всех систем. В этот период времени специалисты диагностировали локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты. Пуск отложили для устранения выявленных недочетов.
«Фронт работы уже определён, после проведения необходимых мероприятий продолжим подготовку ракеты‑носителя в штатном режиме», — добавил заместитель генерального директора госкорпорации Иван Данилов.В публикации подчеркнули, что перенос не повлияет на выполнение запланированной научной программы.
