Запланированный на 15 декабря пуск ракеты «Протон-М» перенесли из-за недочетов

14 декабря 2025, 01:50

Фото: iStock/Pavel_Chag

Старт ракеты «Протон-М» с Байконура, намеченный на 15 декабря, перенесли из-за технических несоответствий в разгонном блоке. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.





Решение о переносе приняли после плановых предстартовых проверок всех систем. В этот период времени специалисты диагностировали локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты. Пуск отложили для устранения выявленных недочетов.





«Фронт работы уже определён, после проведения необходимых мероприятий продолжим подготовку ракеты‑носителя в штатном режиме», — добавил заместитель генерального директора госкорпорации Иван Данилов.