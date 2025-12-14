Юрист предупредил о высоких штрафах и возможном лишении свободы за сруб елки

14 декабря 2025, 04:49

Юрист Хаминский: Сруб елки в РФ грозит штрафом до 500 тысяч рублей и лишением свободы

Фото: iStock/MentalArt

Незаконная вырубка ели может привести к уголовной ответственности с крупным штрафом или лишением свободы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.





По его словам, за самовольную вырубку с незначительным ущербом нарушителю грозит административный штраф. Для граждан РФ он составляет от трех до четырех тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.



Однако если при вырубке используется транспорт или техника, либо выбранное для сруба дерево растет в лесопарковой зоне, то штраф возрастает. В этом случае гражданин будет вынужден заплатить до пяти тысяч рублей, а компания — до полумиллиона, при этом срубленную елку конфискуют.





«В таком случае штраф уже может составить до 500 тысяч рублей. Кроме того, можно уже и получить наказание в виде реального лишения свободы на срок до двух лет», — предупредил юрист.