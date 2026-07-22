Онколог Эмануэль назвал общение важным условием долгой жизни

22 июля 2026, 10:11

Фото: iStock/PIKSEL

Онколог Иезекииль Эмануэль считает регулярное общение с близкими и друзьями одним из главных факторов здорового долголетия. По его словам, продолжительное одиночество серьёзно повышает риски для организма. Об этом сообщает Fox News.