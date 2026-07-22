Онколог Эмануэль назвал общение важным условием долгой жизни
Онколог Иезекииль Эмануэль считает регулярное общение с близкими и друзьями одним из главных факторов здорового долголетия. По его словам, продолжительное одиночество серьёзно повышает риски для организма. Об этом сообщает Fox News.
Врач сослался на исследование с участием около трёх миллионов человек. Его результаты показали, что социальная изоляция сопоставима по вреду для здоровья с привычкой выкуривать 15 сигарет ежедневно. Люди без круга общения или редких встреч с друзьями чаще сталкиваются с риском ранней смерти, отметил специалист.
Эмануэль посоветовал отказаться от занятий с очевидно высокой опасностью. В этот список он включил подъём на Эверест, бейсджампинг, курение и использование вейпов. Для сохранения здоровья врач рекомендует постоянно тренировать мозг, осваивая новые навыки и знания. Он призвал реже выбирать сладкие напитки и продукты глубокой переработки, уделять время умеренным тренировкам и соблюдать режим сна.
Тренировать мозг можно через регулярное обучение и решение непривычных задач. Полезно изучать иностранные языки, осваивать музыкальный инструмент, читать книги на новые темы, проходить онлайн-курсы или учиться работать с незнакомыми программами. Хорошей нагрузкой также станут шахматы, головоломки, задачи на логику, запоминание списков и пересказ прочитанного своими словами. Главное — постепенно усложнять задания: мозг активнее формирует новые связи, когда приходится выходить за пределы привычных действий.
Не менее важны физическая активность, сон и живое общение. Прогулки, плавание, танцы или другие умеренные тренировки улучшают кровоснабжение мозга, а полноценный отдых помогает закреплять полученную информацию. Разговоры с друзьями, дискуссии, участие в совместных проектах и новые знакомства развивают память, внимание и способность быстро подбирать слова. Для заметного эффекта лучше заниматься понемногу, но регулярно — например, выделять на интеллектуальную нагрузку 20–30 минут в день.
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