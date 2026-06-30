Россиянам назвали сумму, которую нужно откладывать на черный день
Аналитик Алексеев: с каждый зарплаты необходимо откладывать 5–20% на черный день
Экономический аналитик, социолог Дмитрий Алексеев посоветовал россиянам ежемесячно откладывать 5–20% от зарплаты для создания оптимального размера подушки безопасности, который должен покрывать обязательные расходы семьи на срок до шести месяцев.
По его словам, откладывать деньги стоит регулярно. Сразу после получения зарплаты необходимо переводить определенную сумму на отдельный счет или вклад.
«Стартовать можно даже с 5% от дохода, постепенно увеличивая эту долю до 10–20%. Небольшую можно держать в ликвидной форме для оперативного доступа, а основной объем лучше размещать на накопительном счете либо на краткосрочном вкладе», — пояснил Алексеев в беседе с изданием «Абзац».
Аналитик уточнил, что размер необходимого резерва легко рассчитать самостоятельно, сложив все ежемесячные траты, в том числе на ипотеку, продукты и ЖКУ. Далее эту сумму нужно умножить на то количество месяцев, которое можно будет прожить при непредвиденных трудностях.