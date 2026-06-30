Россиянам назвали сумму, которую нужно откладывать на черный день

30 июня 2026, 14:45

Аналитик Алексеев: с каждый зарплаты необходимо откладывать 5–20% на черный день

Фото: iStock/Vera Akulenok

Экономический аналитик, социолог Дмитрий Алексеев посоветовал россиянам ежемесячно откладывать 5–20% от зарплаты для создания оптимального размера подушки безопасности, который должен покрывать обязательные расходы семьи на срок до шести месяцев.





По его словам, откладывать деньги стоит регулярно. Сразу после получения зарплаты необходимо переводить определенную сумму на отдельный счет или вклад.





«Стартовать можно даже с 5% от дохода, постепенно увеличивая эту долю до 10–20%. Небольшую можно держать в ликвидной форме для оперативного доступа, а основной объем лучше размещать на накопительном счете либо на краткосрочном вкладе», — пояснил Алексеев в беседе с изданием «Абзац».