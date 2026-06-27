Россиянам назвали сумму, которую нужно откладывать сразу после получения зарплаты

27 июня 2026, 19:02

Доцент Щербаченко посоветовал откладывать до 15% от дохода

Фото: Istock/Natalia Rusanova

Доцент Финансового университета Пётр Щербаченко посоветовал откладывать 10–15% с любого дохода. Эксперт подчеркнул: для формирования финансовой подушки необходимо избегать импульсивных трат и планировать бюджет на месяц.





В беседе с NEWS.ru специалист рекомендовал в течение 30 дней фиксировать все расходы и поступления.

«Это поможет увидеть, куда на самом деле уходят деньги. Следуйте правилу «Сначала заплати себе». Откладывайте минимум 10–15% от любого дохода сразу после получения средств. Создайте финансовую подушку: стремитесь накопить сумму, равную вашим обязательным расходам за три — шесть месяцев. Избегайте импульсивных покупок», — дал совет Щербаченко.