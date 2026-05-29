Россиянам назвали тренды в летнем маникюре
Этим летом в тренде будет маникюр не только натуральных, но и фруктовых оттенков с полупрозрачным «леденцовым» покрытием. Об этом «Газете.Ru» сообщила ведущий тренер-технолог учебного центра сети салонов «Пальчики» Екатерина Муранова.
Основная идея лета — это легкость. Эксперт подчеркнула, что полупрозрачный молочный оттенок считается одним из самых элегантных вариантов для летнего маникюра. Однако важно, чтобы это был не насыщенный белый цвет, а нежное, слегка просвечивающее покрытие.
Среди более выразительных пастельных оттенков в моде летом будут фисташковый, шалфейный, мятный, цвет матча-латте и лавандовый. Маникюр с оттенком морской воды, голубой в минималистичном исполнении, а также сливочный добавят свежести и легкости, отметила технолог.
Оранжевый цвет также станет одним из ярких акцентов сезона. Но это не будут неоновые оттенки, а сочные и аппетитные цвета: мандарин, апельсиновый сорбет и мягкий закатный оранжевый, заключила Муранова.
