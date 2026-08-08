Россиянам объяснили, какие полисы спасут машину от стихийных бедствий

08 августа 2026, 09:42

Автоэксперт Юсова: ОСАГО не покроет ураган — только добровольное КАСКО

Фото: Istock/David Gyung

Начальник управления выплат по автострахованию «Росгосстраха» Людмила Юсова рассказала о полисах для защиты от непогоды. По её словам, ОСАГО не покрывает ущерб собственному автомобилю — только ответственность перед другими водителями.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист заявила, что единственный вариант — добровольное КАСКО с полным покрытием, включающим стихийные бедствия.



Юсова сообщила, что, по статистике «Росгосстраха», град лидирует по числу обращений. Далее следуют падения деревьев и подтопления. Суммы выплат при этом достигают шести- и семизначных цифр.

«Если раньше некоторые регионы не задумывались о защите от града, теперь риски актуальны для всех. География обращений широка: от Кемеровской области до Ставрополья и Краснодарского края», — отметила она.