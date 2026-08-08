Стало известно об «устрашающей» схеме мошенников-экстрасенсов

08 августа 2026, 08:38

Сенатор Шейкин: онлайн-консультации экстрасенсов оборачиваются вымогательством

Фото: Istock/NanoStockk

Сенатор Артём Шейкин в беседе с ТАСС заявил, что мошенники публикуют в соцсетях и мессенджерах объявления о дистанционных консультациях экстрасенсов. В ходе «диагностики» они убеждают клиента в серьёзности ситуации и требуют деньги за дополнительные обряды.





Шейкин отметил, что при отказе следуют угрозы в адрес родных. Консультации проходят по телефону или видеосвязи. Людям обещают снять порчу, поправить здоровье или защитить семью, обычно требуя полную предоплату.

«Во время разговора сообщают, что ситуация якобы намного серьёзнее, чем казалось, и необходимо срочно оплатить дополнительный обряд», — пояснил эксперт.