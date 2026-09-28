Отключение геолокации у лишних приложений поможет продлить работу смартфона
Журналист Вишвамурти Рамакришнан заявил, что фоновые обращения программ к данным о местоположении заметно сокращают заряд аккумулятора. Он советует пересмотреть разрешения и оставить геолокацию лишь сервисам, без неё не способным полноценно работать.
В беседе с How-To Geek Рамакришнан рассказал, что за сутки его смартфон на Android зарегистрировал около 500 запросов к GPS со стороны приложений. Многие из них, по его мнению, не нуждались в постоянном определении координат.
Сначала автор ограничил разрешения режимом «Только во время использования». Однако он заметил, что отдельные программы продолжали работать в фоне и регулярно запрашивали сведения о местоположении.
Журналист назвал более эффективным решением полный запрет на доступ к геоданным для ненужных сервисов. Разрешение стоит сохранить для навигаторов, картографических приложений, прогноза погоды и других программ, чьи функции напрямую зависят от координат пользователя.
После двух дней с ограниченным фоновым доступом к местоположению Рамакришнан отметил ощутимый прирост автономности устройства.
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