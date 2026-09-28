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Отключение геолокации у лишних приложений поможет продлить работу смартфона

Автономность смартфона вырастет, если выключить геолокации для приложений
Фото: iStock/dikushin

Журналист Вишвамурти Рамакришнан заявил, что фоновые обращения программ к данным о местоположении заметно сокращают заряд аккумулятора. Он советует пересмотреть разрешения и оставить геолокацию лишь сервисам, без неё не способным полноценно работать.



В беседе с How-To Geek Рамакришнан рассказал, что за сутки его смартфон на Android зарегистрировал около 500 запросов к GPS со стороны приложений. Многие из них, по его мнению, не нуждались в постоянном определении координат.

Сначала автор ограничил разрешения режимом «Только во время использования». Однако он заметил, что отдельные программы продолжали работать в фоне и регулярно запрашивали сведения о местоположении.

Журналист назвал более эффективным решением полный запрет на доступ к геоданным для ненужных сервисов. Разрешение стоит сохранить для навигаторов, картографических приложений, прогноза погоды и других программ, чьи функции напрямую зависят от координат пользователя.

После двух дней с ограниченным фоновым доступом к местоположению Рамакришнан отметил ощутимый прирост автономности устройства.

Дарья Осипова

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