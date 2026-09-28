Отключение геолокации у лишних приложений поможет продлить работу смартфона

28 сентября 2026, 10:55

Автономность смартфона вырастет, если выключить геолокации для приложений

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Журналист Вишвамурти Рамакришнан заявил, что фоновые обращения программ к данным о местоположении заметно сокращают заряд аккумулятора. Он советует пересмотреть разрешения и оставить геолокацию лишь сервисам, без неё не способным полноценно работать.