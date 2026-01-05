Россиянам назвали условия для выдачи пенсионных накоплений

05 января 2026, 04:41

Финансист Подольская назвала условия выдачи пенсионных накоплений

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Финансовый эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости разъяснила условия единовременного получения пенсионных накоплений в размере 440 тысяч рублей в 2026 году. Её слова цитирует РИА Новости.