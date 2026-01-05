Россиянам назвали условия для выдачи пенсионных накоплений
Финансовый эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости разъяснила условия единовременного получения пенсионных накоплений в размере 440 тысяч рублей в 2026 году. Её слова цитирует РИА Новости.
Право на разовую выплату имеют мужчины, достигшие 60 лет и женщины не старше 55 лет. Для этого размер ежемесячной накопительной пенсии не должен превышать 10% от федерального прожиточного минимума гражданина.
По данным на 2026 год, федеральный прожиточный минимум для пенсионеров установлен в размере 16 288 рублей. Соответственно, максимальная сумма ежемесячной накопительной пенсии для получения единовременной выплаты составляет 1 628,8 рубля.
Для получения денежных средств необходимо подать заявление в Социальный фонд России, либо в негосударственный пенсионный фонд. Уточнить объём накоплений можно через портал Госуслуг или в Соцфонде РФ.
Подольская отметила, что возможность распространяется на граждан, чьи пенсионные накопления формировались в период официальной работы с 2002 по 2013 год.
