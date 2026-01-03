В Госдуме назвали профессии с зарплатой до 300 тысяч рублей в месяц
Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина заявила о высоком уровне сезонных заработков трактористов и комбайнеров. Её слова передаёт ТАСС.
По данным парламентария, в период полевых работ представители этих профессий могут получать до 300 тысяч рублей в месяц, что является очень достойным доходом.
Она также отметила, что современная сельхозтехника, включая машины с дистанционным управлением, меняет привычный образ профессии и вызывает большой интерес у российской молодёжи.
Ранее сообщалось, что средний доход в сфере российского перестрахования достиг 439,6 тысячи рублей. В первую пятёрку по уровню зарплат также вошли сотрудники холдингов, управляющие фондами, работники частных пенсионных фондов и рыболовы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
