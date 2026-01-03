В Совфеде рассказали о налоговых льготах для пенсионеров
Мельникова: В РФ пенсионеры полностью освобождены от налога на один объект имущества
Сенатор и экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова разъяснила основные налоговые льготы, которые положены пенсионерам в России. Ее слова передает РИА Новости.
Мельникова напомнила, статус пенсионера даёт льготу по земельному налогу. Так, владелец участка площадью до шести соток полностью освобождается от налога. Если площадь больше, то из общей суммы платежа вычтут базовый размер, рассчитанный за эти шесть соток.
При этом размер пенсии и возраст заявителя роли не играют.
Также пенсионеры имеют право на полное освобождение от налога на имущество для одного объекта каждого вида.
«Пенсионеры могут не платить налог на следующее имущество: квартира, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка, помещение, используемое для творческой мастерской», — объяснила сенатор.Кроме того, во многих регионах РФ для пенсионеров действуют льготы и по транспортному налогу. Однако условия их предоставления определяются местными властями.
Ранее депутат Ярослав Нилов рассказал, что работающие пенсионеры, чьи пенсии не индексировались в 2016-2024 годах, после увольнения получат прибавку в счет пропущенных индексаций.