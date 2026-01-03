В Совфеде рассказали о налоговых льготах для пенсионеров

03 января 2026, 04:04

Мельникова: В РФ пенсионеры полностью освобождены от налога на один объект имущества

Фото: iStock/Inside Creative House

Сенатор и экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова разъяснила основные налоговые льготы, которые положены пенсионерам в России. Ее слова передает РИА Новости.





Мельникова напомнила, статус пенсионера даёт льготу по земельному налогу. Так, владелец участка площадью до шести соток полностью освобождается от налога. Если площадь больше, то из общей суммы платежа вычтут базовый размер, рассчитанный за эти шесть соток.



При этом размер пенсии и возраст заявителя роли не играют.





«Пенсионеры могут не платить налог на следующее имущество: квартира, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка, помещение, используемое для творческой мастерской», — объяснила сенатор.