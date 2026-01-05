СМИ узнали об огромной пенсии Джо Байдена

05 января 2026, 03:54

NYP: пенсия Байдена стала рекордной в истории среди экс-президентов США

Фото: iStock/Pineapple Studio

Благодаря продолжительной политической карьере бывший президент США Байден получает ежегодную пенсию в размере 417 тыс. долларов. Об этом пишет New York Post.





Таким образом, социальные выплаты превышают его жалованье на посту главы государства. Особенность ситуации заключается в том, что на протяжении своей службы он занимал сразу три ключевые должности: сенатора, вице‑президента и президента. Подобный карьерный путь позволил ему воспользоваться своеобразной «лазейкой» и получать выплаты из нескольких пенсионных фондов одновременно.



Вице‑президент Фонда Национального союза налогоплательщиков Демиан Брэди подтвердил эти сведения и заявил, что 83‑летний Байден имеет право на крупные выплаты. По предварительным оценкам, размер его пенсии в два раза превосходит доход, который получает другой бывший американский лидер Барак Обама.



«Это довольно необычно, исторически необычно, иметь такую большую пенсию», — подчеркнул Брэди.