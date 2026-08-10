Раскрыто, каким будет бабье лето в Центральной России
Классическое бабье лето ждет жителей Центральной России в следующем месяце. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Согласно предварительным прогнозам, в сентябре жителей Центральной России и значительной части Русской равнины ожидает традиционное бабье лето, пояснил специалист. По его словам, среднемесячная температура будет на полтора-два градуса выше нормы, а количество осадков сократится на 20-40%.
Ранее Тишковец сообщил, что на этой неделе в российской столице ожидается неустойчивая погода. В среду через Москву-реку пройдет холодная фронтальная система, которая принесет ливни, порывистый ветер и значительное понижение температуры, отметил он. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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