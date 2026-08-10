Стоматолог назвала привычки, из-за которых зубы быстрее теряют белизну

10 августа 2026, 10:34

Стоматолог Песчанская: кофе, чай, курение и микротрещины ускоряют желтение зубов

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Врач-стоматолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Кристина Песчанская объяснила, что кофе, чай, красное вино, сигареты и повреждения эмали могут ускорить потерю белизны зубов.