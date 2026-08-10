Стоматолог назвала привычки, из-за которых зубы быстрее теряют белизну
Врач-стоматолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Кристина Песчанская объяснила, что кофе, чай, красное вино, сигареты и повреждения эмали могут ускорить потерю белизны зубов.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что оттенок меняется и по естественным причинам. С годами эмаль истончается, поэтому сквозь нее сильнее заметен желтоватый дентин — внутренний слой зуба. На внешний вид улыбки влияют пигментированный налет и биопленка. Проблему способны усугубить микротрещины, травмы, заболевания полости рта и прием некоторых лекарств. Перед осветляющими процедурами важно выяснить, почему изменился цвет, подчеркнула врач.
При поверхностных загрязнениях Песчанская советует начать с профессиональной чистки. Стоматолог убирает отложения и пигменты, с которыми не справляется домашний уход. После гигиены зубы часто выглядят светлее, поскольку возвращается их природный оттенок. Процедура снижает вероятность кариеса и помогает подготовить эмаль к отбеливанию. Если естественный цвет пациента не устраивает, врач после осмотра может провести кабинетное ламповое отбеливание. Активный гель осветляет зубы на несколько тонов, а свет ускоряет его действие. После процедуры стоматолог подбирает уход и рекомендует «белую диету», чтобы дольше сохранить результат.
Выбирать стоматолога стоит с проверки образования, квалификации и опыта врача. У специалиста должны быть диплом, действующий сертификат или аккредитация по нужному направлению: терапии, ортодонтии, хирургии, ортопедии или детской стоматологии. Полезно узнать, проходит ли врач дополнительное обучение и работает ли с современными методиками.
Важно оценить клинику, в которой принимает стоматолог. Обратите внимание на чистоту помещений, наличие современного оборудования, рентген-диагностики и соблюдение стерильности инструментов. Надежная клиника не скрывает информацию о лицензии, ценах и используемых материалах.
Перед лечением хороший врач проводит осмотр, при необходимости назначает снимки и подробно объясняет диагноз. Он должен рассказать о вариантах лечения, их преимуществах, рисках, сроках и стоимости. Если стоматолог сразу предлагает дорогостоящую процедуру без диагностики или не отвечает на вопросы, лучше получить второе мнение.
Отзывы пациентов могут быть полезны, но не стоит ориентироваться только на них. Лучше изучить несколько независимых источников и обратить внимание на конкретные детали: качество лечения, отношение врача, соблюдение сроков, прозрачность оплаты. Особенно ценны рекомендации знакомых, которые лечились у специалиста длительное время.
Наконец, важно личное ощущение доверия. На приеме пациент должен чувствовать, что его слушают, не торопят и не запугивают диагнозами. Комфортное общение, понятный план лечения и готовность врача обсуждать альтернативы помогают выбрать стоматолога, с которым будет спокойно проходить даже длительное лечение.
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