Россиянам назвали запретные слова при общении с телефонными мошенниками

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Депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что мошенники могут использовать запись голоса для подтверждения различных финансовых операций или заключения договоров, передает РИА Новости.
По мнению парламентария, опасно говорить незнакомым людям по телефону такие простые слова, как «да» и «подтверждаю». Он отметил, что злоумышленники могут попытаться услышать от потенциальной жертвы фразу «я подтверждаю» или кодовое слово.
Отмечается, что при наличии записи голоса система защиты банка может не поверить одному только слову «да», которое будет вырвано из контекста. Поэтому при имеющемся у финансовых преступников наборе фраз, риск мошенничества существенно возрастет.
Депутат порекомендовал не отвечать на незнакомые номера. Однако если человек отвечает на каждый звонок, то лучше молча поднять трубку и сначала выслушать абонента.
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Отмечается, что при наличии записи голоса система защиты банка может не поверить одному только слову «да», которое будет вырвано из контекста. Поэтому при имеющемся у финансовых преступников наборе фраз, риск мошенничества существенно возрастет.
Депутат порекомендовал не отвечать на незнакомые номера. Однако если человек отвечает на каждый звонок, то лучше молча поднять трубку и сначала выслушать абонента.
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Екатерина Коршунова