24 ноября 2026, 08:27

Россияне готовы потратить на подготовку к корпоративу 8 тысяч рублей

Фото: iStock/Drazen Zigic

На новогодний корпоратив собираются 36% россиян, выяснили аналитики «Авито Товаров» и «Авито Услуг». Среди участников опроса в возрасте от 25 до 34 лет о таких планах рассказали 44%. Об этом сообщает RT.