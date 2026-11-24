Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на подготовку к новогоднему корпоративу
На новогодний корпоратив собираются 36% россиян, выяснили аналитики «Авито Товаров» и «Авито Услуг». Среди участников опроса в возрасте от 25 до 34 лет о таких планах рассказали 44%. Об этом сообщает RT.
В исследовании участвовали 10 тысяч человек. Почти каждый пятый респондент намерен организовать праздник вместе с коллегами, а 18% ждут приглашения от работодателя.
Среди тех, кто останется без корпоратива, четверть не любят подобные встречи. Еще 18% сообщили, что их компания не планирует празднование.
Почти половина опрошенных считают лучшим местом для мероприятия ресторан, кафе или бар. Четверть предпочла бы поездку за город, 17% выбрали офис. Еще 16% хотели бы сходить с коллегами на квест или мастер-класс, а 10% — отправиться в небольшое путешествие.
Чаще всего праздничная программа включает ужин или фуршет, поздравления и конкурсы. О традиции обмениваться подарками в рамках игры «Тайный Санта» рассказали 26% респондентов.
Среди тех, кто планирует посетить корпоратив, девять из десяти намерены потратиться на подготовку. В среднем участники опроса готовы выделить на нее 8 тысяч рублей. Подарки коллегам собираются купить 44%, столько же планируют приобрести праздничную одежду. На аксессуары и украшения намерены потратиться 26%, на обувь — 19%.
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