Россиянам объяснили, что делать купившим тур в Черногорию в случае введения виз

16 июля 2026, 19:17

Турэксперт Мкртчян: путевки в Черногорию можно сдать в случае введения виз

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

Россияне, которые уже приобрели путевки в Черногорию, имеют возможность сдать их обратно и вернуть деньги, если страна действительно введет визовый режим с РФ. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.





Напомним, ранее стало известно, что Черногория может ввести визовый режим для россиян и белорусов с 1 октября 2026 года. Однако Мкртчян не исключил, что это произойдет в озвученные сроки, тем не менее введение виз случится, и нужно быть к этому готовыми.





«Но ничего страшного для туристов в этом нет. Визы в Черногорию оформляются так же, как на Кипр, а именно — очень просто. Поэтому турагентство легко сможет сделать документы за неделю», — уточнил эксперт в разговоре с Москвой 24.