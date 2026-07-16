Россиянам объяснили, что делать купившим тур в Черногорию в случае введения виз
Турэксперт Мкртчян: путевки в Черногорию можно сдать в случае введения виз
Россияне, которые уже приобрели путевки в Черногорию, имеют возможность сдать их обратно и вернуть деньги, если страна действительно введет визовый режим с РФ. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Напомним, ранее стало известно, что Черногория может ввести визовый режим для россиян и белорусов с 1 октября 2026 года. Однако Мкртчян не исключил, что это произойдет в озвученные сроки, тем не менее введение виз случится, и нужно быть к этому готовыми.
«Но ничего страшного для туристов в этом нет. Визы в Черногорию оформляются так же, как на Кипр, а именно — очень просто. Поэтому турагентство легко сможет сделать документы за неделю», — уточнил эксперт в разговоре с Москвой 24.
По его словам, те туристы, которые будут въезжать в страну, например, 30 сентября, при введении визового режима с 1 октября смогут туда попасть без всяких проблем. При этом туристы, купившие туры на октябрь, могут сейчас сдать их и получить свои средства обратно. Мкртчян добавил, что сейчас Черногория не является популярным среди россиян направлением для отдыха, поскольку туда нет прямых рейсов.