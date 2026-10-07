Ветеринар раскрыл неожиданные причины депрессии у собак

07 октября 2026, 14:45

Ремонт, гости и новый питомец могут ухудшить настроение собаки

Фото: istockphoto / WebSubstance

Ремонт в квартире способен стать причиной ухудшения эмоционального состояния собаки, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, животные чувствительнее людей воспринимают шум и вибрации, которые передаются через конструкции дома.





Собак может беспокоить даже шум от ремонта у соседей. Вибрации, которые распространяются по бетонным конструкциям, животные воспринимают острее из-за более чувствительного слуха.



«Эти мелкие вибрации, передающиеся по бетонным конструкциям, вызывают у них беспокойство, так как у животных более чуткое восприятие и слух», — отметил специалист.