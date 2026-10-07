Ветеринар раскрыл неожиданные причины депрессии у собак
Ремонт, гости и новый питомец могут ухудшить настроение собаки
Ремонт в квартире способен стать причиной ухудшения эмоционального состояния собаки, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, животные чувствительнее людей воспринимают шум и вибрации, которые передаются через конструкции дома.
Собак может беспокоить даже шум от ремонта у соседей. Вибрации, которые распространяются по бетонным конструкциям, животные воспринимают острее из-за более чувствительного слуха.
«Эти мелкие вибрации, передающиеся по бетонным конструкциям, вызывают у них беспокойство, так как у животных более чуткое восприятие и слух», — отметил специалист.Причиной ухудшения состояния питомца могут стать и другие перемены в привычной обстановке. Собаки способны тяжело переносить шумные вечеринки и приезд гостей, поскольку в такие моменты хозяева уделяют им меньше внимания, что может вызывать ревность.
По словам Шелякова, стресс для животного иногда связан с появлением нового питомца. Несмотря на то что собаки впоследствии часто привыкают друг к другу, сначала животное может воспринимать ситуацию как потерю внимания и любви хозяев.
Основными признаками ухудшения состояния ветеринар назвал апатию, раздражительность, снижение аппетита и изменения в поведении.