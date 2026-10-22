Россиянам объяснили, что делать при сильном выпадении волос

22 октября 2026, 11:19

Трихолог Осман: осеннее усиление выпадения волос не всегда указывает на болезнь

Фото: istockphoto / seb_ra

Ежедневная потеря 50–100 волос считается нормой. Однако если на расчёске остаются целые пучки, пробор становится шире, а сами волосы истончаются и ломаются, это может указывать на чрезмерное выпадение. В таких случаях важно вовремя определить причину и при необходимости начать лечение.