Россиянам объяснили, что делать при сильном выпадении волос
Ежедневная потеря 50–100 волос считается нормой. Однако если на расчёске остаются целые пучки, пробор становится шире, а сами волосы истончаются и ломаются, это может указывать на чрезмерное выпадение. В таких случаях важно вовремя определить причину и при необходимости начать лечение.
Об этом «Вечерней Москве» рассказала косметолог, пластический хирург и трихолог Мадина Осман. По словам специалиста, существует несколько признаков, которые помогают заподозрить проблему.
Первый из них — заметное увеличение количества волос на расчёске, подушке, одежде или в сливе ванны. Второй — расширение пробора и более заметная кожа головы, что может свидетельствовать о поредении волос.
Третий признак — активное выпадение во время обычного расчёсывания, мытья головы или лёгкого массажа кожи. Четвёртый — изменение структуры волос: они становятся тонкими, ломкими, теряют блеск и эластичность, а кончики начинают сечься.
При интенсивном выпадении Осман рекомендовала обратиться к трихологу. Специалист проведёт осмотр, при необходимости назначит анализы крови и исследование состояния волос, чтобы установить причину. Если проблема связана с заболеваниями кожи головы, может потребоваться консультация дерматолога.
Врач также посоветовала следить за питанием. Для здоровья волос важны белок, железо и цинк, которые содержатся в мясе, рыбе, яйцах, бобовых, гречке, печени, орехах и семенах тыквы. Кроме того, необходимо уделять внимание сну и снижать уровень стресса: хроническое нервное напряжение может нарушать цикл роста волос.
Специалист рекомендовала бережно ухаживать за волосами, выбирать подходящие шампуни и ограничивать использование фена и утюжка.
По словам Осман, своевременная диагностика и комплексный подход помогают справиться с проблемой. При этом осеннее усиление выпадения не всегда указывает на заболевание: иногда оно связано с естественными особенностями жизненного цикла волос. Однако если выпадение выраженное или длительное, стоит обратиться к специалисту.
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