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В Петербурге предложили давать работникам оплачиваемые дни для заботы о психике

Фото: iStock/Ridofranz

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести для россиян «Дни психического здоровья». С такой инициативой депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Поселок Шушары» обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Об этом сообщает RT.



Предложение предусматривает два-три дополнительных оплачиваемых выходных в течение года. Работник сможет посвятить это время посещению врача при рекомендации психолога либо психиатра.

По мнению Ветрова, жители больших городов сталкиваются с высокой эмоциональной нагрузкой. Поддержка психического состояния поможет людям избежать выгорания и сохранить качество жизни.

Депутат считает внимание к ментальному здоровью взрослых вкладом в демографическое развитие страны и укрепление здоровья населения.

Дарья Осипова

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