Россиянам объяснили, что делать при утечке данных банковской карты

28 сентября 2026, 01:59

МВД: При компрометации данных банковского сервиса следует срочно сменить пароль

Фото: iStock/alice-photo

Россиянам при компрометации данных банковского сервиса следует срочно сменить пароль и заморозить счета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.