Россиянам объяснили, что делать при утечке данных банковской карты
Россиянам при компрометации данных банковского сервиса следует срочно сменить пароль и заморозить счета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.
Мошенники могут использовать личные данные жертвы для доступа к банковскому приложению, хищения средств или оформления кредита на имя клиента. Поэтому пароль и код доступа нужно изменить сразу после выявления утечки. Затем следует заблокировать карты и счета и позвонить в банк по официальному номеру. Во время разговора с сотрудниками рекомендуется сообщить им телефон злоумышленников, чтобы банк защитил других клиентов от обмана.
Кроме того, правоохранители советуют предупредить родственников и знакомых о возможной компрометации банковских карт и пояснить, что нельзя переводить деньги на связанные с ними счета.
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