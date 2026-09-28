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Россиянам объяснили, что делать при утечке данных банковской карты

МВД: При компрометации данных банковского сервиса следует срочно сменить пароль
Фото: iStock/alice-photo

Россиянам при компрометации данных банковского сервиса следует срочно сменить пароль и заморозить счета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.



Мошенники могут использовать личные данные жертвы для доступа к банковскому приложению, хищения средств или оформления кредита на имя клиента. Поэтому пароль и код доступа нужно изменить сразу после выявления утечки. Затем следует заблокировать карты и счета и позвонить в банк по официальному номеру. Во время разговора с сотрудниками рекомендуется сообщить им телефон злоумышленников, чтобы банк защитил других клиентов от обмана.

Кроме того, правоохранители советуют предупредить родственников и знакомых о возможной компрометации банковских карт и пояснить, что нельзя переводить деньги на связанные с ними счета.

Мария Моисеева

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