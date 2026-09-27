В московском ТЦ маленький ребенок сорвался с эскалатора во время игры

27 сентября 2026, 23:42

Ребенка госпитализировали после падения с эскалатора в московском ТЦ «Галеон»

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В московском торговом центре (ТЦ) «Галеон» маленький ребенок упал с эскалатора и был госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».