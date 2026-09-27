В московском ТЦ маленький ребенок сорвался с эскалатора во время игры
В московском торговом центре (ТЦ) «Галеон» маленький ребенок упал с эскалатора и был госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Уточняется, что трое детей находились в ТЦ без сопровождения взрослых. Они баловались и катались на поручнях эскалатора, который представляет собой сложный и травмоопасный механизм. Вероятно, ребята в силу возраста не осознавали всю степень опасности.
Во время игры самая младшая девочка не удержалась и сорвалась вниз. Пострадавшую оперативно доставили в больницу. Точных и достоверных сведений о ее текущем состоянии и возможных травмах пока не поступало.
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