«Только не сейчас»: Сиенна Миллер вспомнила неожиданное предложение Оли Грина

27 сентября 2026, 16:43

44-летняя актриса Сиенна Миллер рассказала о помолвке

Сиенна Миллер (Фото: Instagram* / @siennathing)

Сиенна Миллер стала гостьей вечернего шоу Джимми Фэллона и с юмором вспомнила, как её жених Оли Грин сделал ей предложение. 44-летняя актриса призналась, что романтический момент в Центральном парке Нью-Йорка застал её совершенно врасплох.





По словам Миллер, сначала обычная прогулка ничем не отличалась от других. Однако в какой-то момент Оли начал заметно нервничать: замолчал, стал вести себя непривычно, а его ладони сильно вспотели.



Актриса быстро заподозрила неладное. При этом в тот момент она совершенно не была готова к предложению — ни морально, ни, как оказалось, с точки зрения внешнего вида.





«И когда я как бы почувствовала, что что-то затевается, я подумала: "Пожалуйста, Господи, только не сейчас". У меня были самые сальные волосы и какие-то пятна на футболке — это была полная послеродовая красота», — со смехом рассказала Миллер.