«Только не сейчас»: Сиенна Миллер вспомнила неожиданное предложение Оли Грина
44-летняя актриса Сиенна Миллер рассказала о помолвке
Сиенна Миллер стала гостьей вечернего шоу Джимми Фэллона и с юмором вспомнила, как её жених Оли Грин сделал ей предложение. 44-летняя актриса призналась, что романтический момент в Центральном парке Нью-Йорка застал её совершенно врасплох.
По словам Миллер, сначала обычная прогулка ничем не отличалась от других. Однако в какой-то момент Оли начал заметно нервничать: замолчал, стал вести себя непривычно, а его ладони сильно вспотели.
Актриса быстро заподозрила неладное. При этом в тот момент она совершенно не была готова к предложению — ни морально, ни, как оказалось, с точки зрения внешнего вида.
«И когда я как бы почувствовала, что что-то затевается, я подумала: "Пожалуйста, Господи, только не сейчас". У меня были самые сальные волосы и какие-то пятна на футболке — это была полная послеродовая красота», — со смехом рассказала Миллер.Поняв, что жених волнуется, Сиенна даже попыталась переключить его внимание на птиц вокруг. Однако Оли Грин всё же решился сделать следующий шаг и встал перед возлюбленной на одно колено.
Так обычная прогулка по Нью-Йорку неожиданно превратилась для пары в один из самых важных моментов их отношений. А сама Миллер теперь вспоминает о нём с улыбкой — несмотря на то, что в момент предложения была уверена, что выглядит совсем не так, как хотелось бы для столь романтичного события.