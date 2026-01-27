Россиянам объяснили, что регулярное обновление карт защитит от мошенников

27 января 2026, 21:23

Фото: Istock/alexialex

Финансовый маркетплейс «Сравни» рекомендует регулярно менять банковские карты после истечения их срока или сразу при утере.





Как рассказали «RT» в пресс-службе компании, большинство физических карт действуют 3–5 лет, после чего банк автоматически выпускает замену.



Кроме того, некоторые банки предлагают виртуальные карты. Их можно быстро создавать и удалять для каждой транзакции, обновляя платёжные данные. Аналитики добавили, что регулярная замена карт помогает защититься от мошенников.



«Быстрая реакция на подозрительную активность путём немедленной блокировки и замены карты является самой эффективной мерой предотвращения дальнейших финансовых потерь от мошенничества», — пояснили эксперты.