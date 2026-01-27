ТАСС: В Петербурге пересмотрят методические рекомендации для уроков о блокаде
Комитет по образованию Санкт‑Петербурга поручил пересмотреть методические рекомендации для уроков о блокаде Ленинграда после критики из‑за неудачных формулировок, которые распространились в соцсетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
В ведомстве отметили, что педагоги и жители города справедливо обратили внимание на такую некорректность. В связи с этим руководству Академии постдипломного педагогического образования (АППО) поручили пересмотреть и отредактировать все методические материалы.
Уточняется, что рекомендации подготовили несколько лет назад, они опираются на сборник методических статей «Как говорить с детьми о блокаде и обороне Ленинграда», выпущенный Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда. Пособие предназначается для педагогов, поскольку тема требует осмысления и адаптации под конкретный возраст и особенности класса.
В комитете подчеркнули, что для петербуржцев и городской системы образования тема блокады остаётся особенно чувствительной и нередко личной, поэтому к сохранению памяти о блокадниках и защитниках Ленинграда учителя относятся максимально бережно.
Читайте также: