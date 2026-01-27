ТАСС: В Петербурге пересмотрят методические рекомендации для уроков о блокаде

27 января 2026, 19:44

Фото: istockphoto/aquatarkus

Комитет по образованию Санкт‑Петербурга поручил пересмотреть методические рекомендации для уроков о блокаде Ленинграда после критики из‑за неудачных формулировок, которые распространились в соцсетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.