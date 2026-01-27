Юрист объяснил, почему россиянам блокируют переводы
Банки могут приостанавливать переводы из‑за нетипичного поведения клиента. Кредитные организации настораживают необычные для человека сумма и характер операции, время ее проведения и даже устройство, с которого выполняется перевод.
Об этом рассказал РИА Новости адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин. По его словам, операцию могут признать нетипичной, если ее параметры не совпадают с привычными действиями клиента — учитываются время и день перевода, место совершения, используемое устройство, сумма, регулярность операций и получатель средств.
В качестве примера юрист привел ситуацию, когда человек пытается отправить 1 млн рублей, хотя ранее никогда не переводил больше 20 тыс. рублей. При этом, отметил Пашин, точных критериев, по какой разнице с обычными переводами конкретный банк сочтет операцию подозрительной, кредитные организации не раскрывают.
Ранее эксперт ответил, почему важно регулярно менять банковские карты.
Читайте также: