Юрист объяснил, почему россиянам блокируют переводы

27 января 2026, 18:40

РИА Новости: россиянам блокируют переводы из-за нетипичного поведения

Фото: istockphoto/Younes Kraske

Банки могут приостанавливать переводы из‑за нетипичного поведения клиента. Кредитные организации настораживают необычные для человека сумма и характер операции, время ее проведения и даже устройство, с которого выполняется перевод.