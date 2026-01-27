Назван строгий срок для оформления пенсионных накоплений умершего родственника

27 января 2026, 20:48

Юрист Азаров: на получение пенсионных накоплений умершего даётся шесть месяцев

Фото: Istock/Yevgeniy Sambulov

Правопреемники умершего должны обратиться за его пенсионными накоплениями в течение шести месяцев. Об этом сообщил ведущий юрист СберПраво Владимир Азаров.





В беседе с «NEWS.ru» Азаров пояснил, что если родственники пропустят срок, накопления перейдут в резерв фонда, и право на них утратится.

«Сама выплата производится на седьмой месяц после смерти застрахованного лица после проверки заявления и предоставленных правопреемником документов», — сообщил специалист.