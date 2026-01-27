Назван строгий срок для оформления пенсионных накоплений умершего родственника
Юрист Азаров: на получение пенсионных накоплений умершего даётся шесть месяцев
Правопреемники умершего должны обратиться за его пенсионными накоплениями в течение шести месяцев. Об этом сообщил ведущий юрист СберПраво Владимир Азаров.
В беседе с «NEWS.ru» Азаров пояснил, что если родственники пропустят срок, накопления перейдут в резерв фонда, и право на них утратится.
«Сама выплата производится на седьмой месяц после смерти застрахованного лица после проверки заявления и предоставленных правопреемником документов», — сообщил специалист.По словам юриста, восстановить пропущенный срок можно только через суд при наличии уважительных причин, например, болезни или незнания о смерти. Азаров заявил, что для оформления выплаты нужно обратиться в тот фонд, где хранились средства, и подать заявление.
К нему прикладывают копии паспорта, свидетельства о смерти, документа о родстве и реквизиты счёта. Юрист отметил, что точный список документов может меняться, его стоит уточнить в фонде.