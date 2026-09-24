Диетолог Залетова посоветовала не пить кофе при повышенной температуре
Жирная и жареная пища, а также кофе и чай могут ухудшить состояние при повышенной температуре тела. Об этом предупредила заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
В разговоре с Москвой 24 эксперт пояснила, что тяжёлая и жирная пища требует от организма дополнительных усилий на переваривание и может ухудшать состояние при температуре.
«Когда у человека температура, кровь перераспределяется таким образом, что приоритет отдается жизненно важным органам, пищеварительный тракт получает меньше ресурсов. Жирная пища требует длительного переваривания. Организм вынужден "отвлекать" силы на эту работу вместо того, чтобы бороться с инфекцией», — пояснила Залетова.
Во время болезни эксперт также посоветовала ограничить потребление крепкого чая и кофе и полностью исключить алкоголь. Для облегчения состояния стоит пить больше чистой воды, морсы, компоты или разбавленные соки. Кроме того, в рацион необходимо добавить бананы, печеные яблоки, курагу, а также продукты и напитки с витамином С.