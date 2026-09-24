Ученые выяснили, какая ягода может защитить мозг от старения
Полифенолы, которые содержатся в винограде, потенциально способны защищать мозг от возрастных изменений и поддерживать когнитивные функции. Такой вывод сделали ученые из Университета Восточной Англии, их исследование опубликовал журнал Nutrients.
Специалисты собрали и проанализировали работы, в которых разбиралось, как виноград и его полифенолы сказываются на деятельности мозга. У этих соединений есть потенциал снижать воспалительные процессы и окислительный стресс, а также поддерживать состояние сосудов и нервных клеток.
В одной из работ участвовали 143 человека 60–80 лет с легкими когнитивными нарушениями. На протяжении шести месяцев они принимали экстракт винограда и черники. В сравнении с плацебо у них заметнее выросла скорость обработки информации и улучшилась обучаемость. В другом испытании 96 пожилых добровольцев принимали виноградный экстракт 12 недель. В результате у них улучшились память, внимание, речь и зрительно-пространственные навыки, а отдельные сдвиги проявились уже спустя две недели.
Предполагаемый механизм действия полифенолов ученые связывают с их влиянием на воспаление, кровоснабжение и работу нервных клеток. При этом результаты касаются именно соединений из винограда и не подтверждают пользу от употребления вина.
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