Ученые выяснили, какая ягода может защитить мозг от старения

24 сентября 2026, 18:42

Nutrients: полифенолы винограда могут защитить мозг от старения

Фото: iStock/Mikhail Davidovich

Полифенолы, которые содержатся в винограде, потенциально способны защищать мозг от возрастных изменений и поддерживать когнитивные функции. Такой вывод сделали ученые из Университета Восточной Англии, их исследование опубликовал журнал Nutrients.