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Россиянам назвали признак сердечной недостаточности

Кардиолог Гандельман: отеки ног могут быть признаком сердечной недостаточности
Фото: iStock/dragana991

Отеки ног могут сигнализировать об сердечной недостаточности. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» заявил врач-кардиолог Герман Гандельман, выпуск доступен на сайте Первого канала.



Врач объяснил, что при слабом сердце кровь не перекачивается полноценно и застаивается в нижних конечностях, так как гравитация тянет жидкость вниз. Частота сердечных сокращений в таком состоянии нередко повышена. Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева добавила, что при этом отечность нижних конечностей может сопровождаться проблемами с дыханием.

Доктор призвал людей с такими симптомами пройти эхокардиографию — ультразвуковое исследование сердца, которое помогает оценить строение и качество работы сердечной мышцы.

Ранее врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников раскритиковал потребительское отношение пациентов к медицине.

Лидия Пономарева

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