Россиянам назвали признак сердечной недостаточности

24 сентября 2026, 19:22

Кардиолог Гандельман: отеки ног могут быть признаком сердечной недостаточности

Фото: iStock/dragana991

Отеки ног могут сигнализировать об сердечной недостаточности. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» заявил врач-кардиолог Герман Гандельман, выпуск доступен на сайте Первого канала.