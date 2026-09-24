Россиянам назвали признак сердечной недостаточности
Отеки ног могут сигнализировать об сердечной недостаточности. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» заявил врач-кардиолог Герман Гандельман, выпуск доступен на сайте Первого канала.
Врач объяснил, что при слабом сердце кровь не перекачивается полноценно и застаивается в нижних конечностях, так как гравитация тянет жидкость вниз. Частота сердечных сокращений в таком состоянии нередко повышена. Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева добавила, что при этом отечность нижних конечностей может сопровождаться проблемами с дыханием.
Доктор призвал людей с такими симптомами пройти эхокардиографию — ультразвуковое исследование сердца, которое помогает оценить строение и качество работы сердечной мышцы.
Ранее врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников раскритиковал потребительское отношение пациентов к медицине.
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