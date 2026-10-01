Россиянам объяснили истинную причину появления белого налета на сыре

01 октября 2026, 16:39

Врач Неронов: Белый налет на сыре часто является лактатом кальция, а не плесенью

Фото: iStock/Avtor

Белый налет на сыре не всегда является плесенью. Об этом сообщил инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов, передает «Лента.ру».