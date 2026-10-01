Россиянам объяснили истинную причину появления белого налета на сыре
Белый налет на сыре не всегда является плесенью. Об этом сообщил инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов, передает «Лента.ру».
Специалист отметил, что белый налёт на сыре можно ошибочно принять за плесень, особенно если продукт некоторое время находился в холодильнике и на его поверхности появились светлые пятна или тонкий белый слой. Однако, согласно мнению врача, не всякий белый налёт указывает на порчу сыра. В некоторых случаях он бывает естественным явлением, связанным с кристаллизацией лактата кальция.
Эксперт пояснил, что лактат кальция образуется в сыре в процессе его созревания, когда молочная кислота взаимодействует с кальцием. В результате этого на поверхности или внутри сыра могут формироваться мелкие кристаллы, которые выглядят как белый порошкообразный или слегка зернистый налёт.
Инфекционист добавил, что если белый налёт действительно представляет собой кристаллы лактата кальция и продукт хранился правильно, то его можно употреблять в пищу. Однако, если на сыре появился посторонний запах, слизистая поверхность, необычный цвет или быстро распространяющиеся пятна, это может свидетельствовать о его порче, заключил он.
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