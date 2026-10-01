Раскрыто, сколько кабачков можно съедать в день без вреда для здоровья

01 октября 2026, 13:33

Гастроэнтеролог Белоусов: В день можно съедать до 300 граммов кабачков

Фото: iStock/Nungning20

Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов сообщил, какое количество кабачков можно съедать в день без вреда для организма. Об этом пишет «Лента.ру».