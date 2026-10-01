Достижения.рф

Раскрыто, сколько кабачков можно съедать в день без вреда для здоровья

Гастроэнтеролог Белоусов: В день можно съедать до 300 граммов кабачков
Фото: iStock/Nungning20

Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов сообщил, какое количество кабачков можно съедать в день без вреда для организма. Об этом пишет «Лента.ру».



По словам специалиста, у здорового человека нет строгого медицинского ограничения на число кабачков. Их потребление зависит от общего рациона и индивидуальной переносимости. Белоусов рекомендовал употреблять примерно 150-300 граммов этого овоща ежедневно, если он хорошо переносится.

Врач подчеркнул, что регулярное употребление кабачков, несколько раз в неделю, и их чередование с другими овощами вполне допустимо. Главное — разнообразие рациона.

Белоусов добавил, что ежедневное употребление большого количества кабачков без других овощей может быть не оптимальным. Он посоветовал использовать их как один из компонентов овощного рациона.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0