Раскрыто, сколько кабачков можно съедать в день без вреда для здоровья
Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов сообщил, какое количество кабачков можно съедать в день без вреда для организма. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам специалиста, у здорового человека нет строгого медицинского ограничения на число кабачков. Их потребление зависит от общего рациона и индивидуальной переносимости. Белоусов рекомендовал употреблять примерно 150-300 граммов этого овоща ежедневно, если он хорошо переносится.
Врач подчеркнул, что регулярное употребление кабачков, несколько раз в неделю, и их чередование с другими овощами вполне допустимо. Главное — разнообразие рациона.
Белоусов добавил, что ежедневное употребление большого количества кабачков без других овощей может быть не оптимальным. Он посоветовал использовать их как один из компонентов овощного рациона.
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