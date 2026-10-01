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Россиянам перечислили веские причины не злоупотреблять солеными огурцами

Гастроэнтеролог Налбандян: Соленые огурцы могут усиливать симптомы изжоги
Фото: iStock/Antonuk

Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Лариса Налбандян назвала веские причины не злоупотреблять солеными огурцами. Об этом пишет «Лента.ру».



Специалист указала на высокое содержание соли в этом блюде как на его основной недостаток. Она рекомендовала с осторожностью употреблять соленые продукты людям с повышенным артериальным давлением, заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, а также тем, кому врач посоветовал ограничить потребление натрия. В таких ситуациях, согласно ее мнению, важно согласовать размер порций и частоту употребления с медиком.

Кроме того, соленые огурцы могут вызывать дискомфорт у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. По словам Налбандян, кислый и соленый вкус продукта может усугублять симптомы у тех, кто склонен к изжоге или другим проявлениям диспепсии.

Екатерина Коршунова

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