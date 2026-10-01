Россиянам перечислили веские причины не злоупотреблять солеными огурцами

01 октября 2026, 14:53

Гастроэнтеролог Налбандян: Соленые огурцы могут усиливать симптомы изжоги

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Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Лариса Налбандян назвала веские причины не злоупотреблять солеными огурцами. Об этом пишет «Лента.ру».