Россиянам объяснили, из чего складывается стоимость работы агента по недвижимости

23 сентября 2026, 18:05

Риелтор Каплинский: комиссия агента по недвижимости включает сделку и рекламу

Фото: iStock/Igor Skripachev

В комиссию агентства недвижимости заложены профессиональные фото, виртуальные туры, реклама и проверка юридической чистоты сделки. Об этом рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Владимир Каплинский.





В разговоре с URA.RU он пояснил, что комиссия риелтора может быть фиксированной или зависеть от конечной суммы сделки. При этом его работа обычно ведётся авансом, а оплачивается по факту купли-продажи. Порой на это уходит несколько месяцев, уточнил Каплинский.





«В стоимость комиссии уже заложены расходы на фотосъемку объекта, виртуальный тур, размещение рекламы. Если речь идет о покупке жилья, то агент занимается поиском подходящего под запрос объекта. Отдельная работа ведется по проверке юридической чистоты квартиры», — добавил эксперт.